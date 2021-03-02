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Formula 1 / Mercedes lansman / Son dakika

Mercedes, başka sürücüler ile "flört etmeyecek"

Ekleyen:
, Editör

Mercedes'in, şu anda elinde bulunan Formula 1 sürücü kadrosu ile neler olacağını bilmeden, başka sürücüler ile potansiyel gelecek fırsatları konusunda "flört etme" isteği yok.

Mercedes, başka sürücüler ile "flört etmeyecek"

Hem Lewis Hamilton hem de Valtteri Bottas, takım ile sadece bir senelik kontrat uzatımına gittiler. Alman araç üreticisi ise 2022 için çeşitli opsiyonlara sahip.

Ancak Max Verstappen, Hamilton'ın F1'den ayrılması durumunda Mercedes için net bir hedef olarak ortaya çıksa bile takım, erkenden sürücü bakmaya başlama ihtimallerini reddetti.

Mercedes'in 2021 sezonunda kullanacağı W12 aracının tanıtımında konuşan takım patronu Toto Wolff, odaklarının Hamilton ile devam etmek üzerine olduğunu söyledi - ve bu nedenle şimdilik başka kimseye bakmamaları gerektiğini belirtti.

Wolff'ün açıklamaları şu şekilde: "İlişkimizde olan ortaklıkta, gelecekte ne yapmak istediğimiz konusunda ortak bir anlayış var. Ve gelecek için Lewis ile yapacağımız müzakerelerde de durum bundan ibaret olacak."

"Max kesinlikle, gelecekte herkesin radarında bulunacak olan, inanılmaz bir genç sürücü, ancak iki sürücümüzün net anlayışı olmadan önce başka birileriyle flört etmek istemiyoruz."

Ancak Wolff, Hamilton ve Mercedes'in geçen sene kontrat uzatma müzakerelerini kış ayına taşımalarının bir daha yaşanmayacağının da altını çizdi.

"Bu sene, 2020'de zamanın tükenmesinden ve bir sonraki sezonun başlamasına vakit kalmadığı rahatsız edici bir durum içerisinde kalmamak amacıyla, daha erken bir zamanda müzakerelere başlama kararı aldık."

"Tek senelik kontrat yapmamızdaki neden de buydu: yarışlardaki geleceği ve yarış dışındaki geleceği daha uzun vadede konuşmamıza fırsat olması. Ve bunu doğru bir zaman çerçevesinde yapmak istememiz."

"Şu anki kararımıza göre bu konuları senenin daha erken bir noktasında konuşacağız, sezonun sonunda değil."

 

Wolff, takımın pek çok şey ile rahat olduğunu ve Hamilton'ın sporda kalması durumunda bunun Mercedes ile olabileceği konusunda şüphesi olmadığını söyledi.

"Eğer Lewis yarışmaya devam ederse bunu beraber yapmak isteyeceğizdir. Ve bunu kısa bir şekilde tartışacağız. Valtteri ile ise, elimizde ne olduğunu biliyoruz ve bunu takdir ediyoruz."

"Aynı zamanda yeni araçlar ile, yeni kurallar ile tüm durum değişecek ve takımın ileri gitmesi için doğru kararı almamız lazım. Ancak bu aynı zamanda öncesinde iki sürücümüz ile müzakere etmemiz ve sonrasında nereye gittiğini görmemiz anlamına geliyor."

Hamilton, daha uzun bir kontrat yapma konusunda kendisini adamaya ilgisinin olmadığını söylemesine rağmen Wolff, dünya şampiyonunun hâlâ F1'e aşık olduğu konusunda hiçbir şüphesi olmadığını söyledi.

"Onun adanmışlığı konusunda hiçbir şüphemiz yok. Öncelikle o, yarışmayı gerçekten çok seviyor. Biz birbirimizle çalışmayı seviyoruz. Ve bunu da pek çok kez tartıştık.

"Ancak o kesinlikle haklı. Zaman değişiyor. Sağlığımızla yaşama konusunda hepimiz için yeni öncelikler var. Girişimleri konusunda çok tutkulu, ırkçılığa ve eşitsizliğe karşı olan girişimleri konusunda."

"Ve daha sonrasında 2022 için büyük bir kural değişikliğine sahibiz, önümüzdeki birkaç senede Formula 1'i yeniden şekillendirecek olan kurallar bu kurallar."

"Ancak dürüst olmak gerekirse bu büyük bir rol oynamıyor. Bence yedi kez dünya şampiyonu olan bir sürücünün, gelecekte ne yapmak istediği konusunda kafasında bir esneklik yaratmaya karar vermesi gayet adil bir şey - bu, yarışların içinde olsun veya olmasın fark etmez."

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Seri Formula 1
Etkinlik Mercedes lansman
Alt-etkinlik Tanıtım
Takımlar Mercedes
Editör Efe Kahya

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