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Antrenman raporu
Formula 1 Macaristan GP

2026 Macaristan GP 3. antrenman: En hızlı isim Norris, Hamilton 2. Antonelli 3. sırada

2026 Macaristan GP’nin son antrenman seansında en hızlı isim McLaren'den Lando Norris oldu.

Neşe Akkoyun
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Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Macaristan GP hafta sonunun üçüncü ve son antrenman seansı için start sinyali verildi ve 1 saatlik geri sayım başladı.

Start sinyalinin ardından pek çok pilot, araç ayarlarını optimize etmek için garajda kaldı. Alonso, Lawson, Perez, Stroll ve Bottas’ın pistte olduğu süreçte Hulkenberg ilk sıraya yerleşti.

Yaklaşık 15 dakika sonra yıldız isimler piste çıkmaya başladı. Lando Norris, 1:19.062’lik turuyla zirveye yerleşti. Hadjar, 1:19.358 süresini kaydederek ikinci sırada yerleşirken Piastri, 1:19.918’lik yur zamanıyla üçüncü sırada yer aldı.

Seansın 20. dakikası geride kalırken Sergio Perez, aracında bir sorun yaşadı ve durmak zorunda kaldı. Aracındaki güç ünitesinin arıza yaptığı bildirilirken frenlerin de tamamen kitlendiği söylendi. Güvenlik ekipleri Perez’in aracına yangın söndürücülerle müdahale ettiler. Olayın ardından seans, kırmızı bayrakla durduruldu.

Yaklaşık 5 dakika içinde Perez’in aracı pistten alındı ve yeşil bayrağın dalgalanmasıyla seans devam etti.

Max Verstappen, 1:19.564 süresini kaydederek 3. sıraya yükseldi. Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:19.387’lik turuyla ikinciliğe yükseldi. Leclerc’in takım arkadaşı Lewis Hamilton ise güçlü bir tempo tutturarak 1:19.053 süresini kaydetti ve zirveye yükseldi.

Hızlı turlarına başlayan McLaren ikilisi de tur sürelerini geliştirdi. Lando Norris, 1:19.062’lik turuyla Hamilton’un az farkla gerisinde kaldı. Piastri ise 1:19.236’lık turuyla 3. sırada yer aldı. Fakat kısa süre sonra Hadjar, 1:19.085 süresiyle Piastri’yi geride bıraktı ve üçüncü sıranın yeni sahibi oldu.

Sonraki turlarda seanstaki tempo iyice yükseldi ve zirve pek çok kez el değiştirdi.

Hadjar’dan birkaç tur sonra Charles Leclerc temposunu artırdı ve kaydettiği 1:18.668’lik süreyle zirveye yerleşti. Antonelli ise Leclerc’in 0.144 saniye gerisinde ikinci sıraya yükseldi.

Seansın son 15. dakikasına girildiğinde Kimi Antonelli, 1:18.254’lük hatasız turuyla Leclerc’i geride bırakarak zirveye yerleşti. Piastri de turunu geliştirdi ve 1:18.464 süresini kaydederek ikinci sıraya yükseldi.

Kısa süre sonra Piastri’nin takım arkadaşı Norris, 1:18.206 süresiyle Antonelli’yi geride bıraktı ve zirveye yerleşti. Verstappen tutunu 1:18.656 süresiyle tamamladı fakat ön sıralara yükselemedi. Alonso ise yeni güncellenmiş MR26 aracıyla 1:20.393 süresini kaydederek 11. sıraya yükseldi.

Seansın 10. dakikasında yeni yumuşak lastikleriyle hızlı turuna başlayan Leclerc, orta sektörde biraz zaman kaybetti ve 1:19.291 süresini elde etti. Ardından turunu tamamlayan Hamilton ise 1:18.056’lık süresiyle zirvenin yeni sahibi oldu.

Seansın son bölümünde yükselen tempo hız kesmeden devam etti. Lando Norris, eksiksiz bir tur tamamlayarak 1:17.939 süresini kaydetti ve Hamilton’u geride bırakarak zirveye yükseldi.

Şampiyona lideri Kimi Antonelli, son sektördeki virajlarda biraz süre kaybetti ve 1:18.068 zamanıyla turunu tamamlayarak üçüncü sıraya yükseldi. Leclerc ise tamamladığı hızlı turun ardından süresini geliştiremedi. 

Son turlarda süresini geliştiren olmadı ve böylece McLaren pilotu Lando Norris, seansın en hızlı ismi oldu. Ardından Hamilton ve Antonelli'nin gelmesiyle ilk 3 sırada 3 farklı takımdan pilot yer aldı.

3. antrenman seansı

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 20

1'17.939

   S 202.358
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+0.117

1'18.056

 0.117 S 202.054
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 16

+0.129

1'18.068

 0.012 S 202.023
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+0.352

1'18.291

 0.223 S 201.448
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+0.499

1'18.438

 0.147 S 201.070
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.602

1'18.541

 0.103 S 200.807
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 14

+0.717

1'18.656

 0.115 S 200.513
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 17

+1.004

1'18.943

 0.287 S 199.784
9 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 23

+1.149

1'19.088

 0.145 S 199.418
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 24

+1.221

1'19.160

 0.072 S 199.236
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 22

+1.399

1'19.338

 0.178 S 198.789
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 20

+1.784

1'19.723

 0.385 S 197.829
13 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 6

+1.956

1'19.895

 0.172 S 197.404
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 30

+2.116

1'20.055

 0.160 S 197.009
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 18

+2.356

1'20.295

 0.240 S 196.420
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 14

+2.373

1'20.312

 0.017 S 196.379
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 17

+2.454

1'20.393

 0.081 S 196.181
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 20

+2.994

1'20.933

 0.540 S 194.872
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 15

+3.360

1'21.299

 0.366 S 193.995
20 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 17

+3.467

1'21.406

 0.107 S 193.740
21 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 13

+3.574

1'21.513

 0.107 S 193.485
22 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 1

 

      
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