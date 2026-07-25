2026 Macaristan GP 3. antrenman: En hızlı isim Norris, Hamilton 2. Antonelli 3. sırada

Macaristan GP hafta sonunun üçüncü ve son antrenman seansı için start sinyali verildi ve 1 saatlik geri sayım başladı.

Start sinyalinin ardından pek çok pilot, araç ayarlarını optimize etmek için garajda kaldı. Alonso, Lawson, Perez, Stroll ve Bottas’ın pistte olduğu süreçte Hulkenberg ilk sıraya yerleşti.

Yaklaşık 15 dakika sonra yıldız isimler piste çıkmaya başladı. Lando Norris, 1:19.062’lik turuyla zirveye yerleşti. Hadjar, 1:19.358 süresini kaydederek ikinci sırada yerleşirken Piastri, 1:19.918’lik yur zamanıyla üçüncü sırada yer aldı.

Seansın 20. dakikası geride kalırken Sergio Perez, aracında bir sorun yaşadı ve durmak zorunda kaldı. Aracındaki güç ünitesinin arıza yaptığı bildirilirken frenlerin de tamamen kitlendiği söylendi. Güvenlik ekipleri Perez’in aracına yangın söndürücülerle müdahale ettiler. Olayın ardından seans, kırmızı bayrakla durduruldu.

Yaklaşık 5 dakika içinde Perez’in aracı pistten alındı ve yeşil bayrağın dalgalanmasıyla seans devam etti.

Max Verstappen, 1:19.564 süresini kaydederek 3. sıraya yükseldi. Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:19.387’lik turuyla ikinciliğe yükseldi. Leclerc’in takım arkadaşı Lewis Hamilton ise güçlü bir tempo tutturarak 1:19.053 süresini kaydetti ve zirveye yükseldi.

Hızlı turlarına başlayan McLaren ikilisi de tur sürelerini geliştirdi. Lando Norris, 1:19.062’lik turuyla Hamilton’un az farkla gerisinde kaldı. Piastri ise 1:19.236’lık turuyla 3. sırada yer aldı. Fakat kısa süre sonra Hadjar, 1:19.085 süresiyle Piastri’yi geride bıraktı ve üçüncü sıranın yeni sahibi oldu.

Sonraki turlarda seanstaki tempo iyice yükseldi ve zirve pek çok kez el değiştirdi.

Hadjar’dan birkaç tur sonra Charles Leclerc temposunu artırdı ve kaydettiği 1:18.668’lik süreyle zirveye yerleşti. Antonelli ise Leclerc’in 0.144 saniye gerisinde ikinci sıraya yükseldi.

Seansın son 15. dakikasına girildiğinde Kimi Antonelli, 1:18.254’lük hatasız turuyla Leclerc’i geride bırakarak zirveye yerleşti. Piastri de turunu geliştirdi ve 1:18.464 süresini kaydederek ikinci sıraya yükseldi.

Kısa süre sonra Piastri’nin takım arkadaşı Norris, 1:18.206 süresiyle Antonelli’yi geride bıraktı ve zirveye yerleşti. Verstappen tutunu 1:18.656 süresiyle tamamladı fakat ön sıralara yükselemedi. Alonso ise yeni güncellenmiş MR26 aracıyla 1:20.393 süresini kaydederek 11. sıraya yükseldi.

Seansın 10. dakikasında yeni yumuşak lastikleriyle hızlı turuna başlayan Leclerc, orta sektörde biraz zaman kaybetti ve 1:19.291 süresini elde etti. Ardından turunu tamamlayan Hamilton ise 1:18.056’lık süresiyle zirvenin yeni sahibi oldu.

Seansın son bölümünde yükselen tempo hız kesmeden devam etti. Lando Norris, eksiksiz bir tur tamamlayarak 1:17.939 süresini kaydetti ve Hamilton’u geride bırakarak zirveye yükseldi.

Şampiyona lideri Kimi Antonelli, son sektördeki virajlarda biraz süre kaybetti ve 1:18.068 zamanıyla turunu tamamlayarak üçüncü sıraya yükseldi. Leclerc ise tamamladığı hızlı turun ardından süresini geliştiremedi.

Son turlarda süresini geliştiren olmadı ve böylece McLaren pilotu Lando Norris, seansın en hızlı ismi oldu. Ardından Hamilton ve Antonelli'nin gelmesiyle ilk 3 sırada 3 farklı takımdan pilot yer aldı.