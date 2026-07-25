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Formula 1 Macaristan GP

Antonelli-Hamilton mücadelesi Formula 1'i iyileştiriyor mu?

Mercedes Teknik Direktör Yardımcısı Simone Resta, Lewis Hamilton'ın Kimi Antonelli'yle şampiyonluk mücadelesi vermesinin "sporu daha iyi hale getirdiğini" belirtti.

Aslıhan Alp
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Yedi Formula 1 şampiyonluğunun altısını Mercedes ile kazanan Hamilton, bu sezon Pilotlar Şampiyonası'nda Brackley merkezli takımın en büyük tehdidi olmaya devam ediyor.

Şampiyona lideri Antonelli'nin 45 puan gerisinde bulunan Ferrari pilotunun Budapeşte'deki 2. antrenman seansı temposu, yaz arasına girerken bu farkı kapatabileceğinin sinyallerini verdi.

Antonelli'nin şampiyonluk için Hamilton'la mücadele etmesi hakkında ne hissettiği sorulan Resta şunları söyledi: "Öncelikle her iki pilotun da çok iyi seviyede performans sergilediğini görmek harika. Çeşitli yarışlarda bazı inişler ve çıkışlar yaşandı ancak temelde her ikisi de şu ana kadar ortaya koydukları performanslarla oldukça güçlüydüler."

"Bu çok iyi bir durum çünkü ikisi arasındaki seviyeyi yükseltiyor. Takım içindeki bu rekabet, ekibin genel rekabetçiliği açısından her zaman büyük önem taşır. Bizim için de önemli olan bu. Lewis'i önlerde mücadele ederken görmek ise harika."

"Lewis'in Brackley'de inanılmaz bir yolculuğu oldu ve bu serüven duygusal olarak ona hâlâ çok yakın. Dolayısıyla onu o noktada görmek harika. Savaşırken görmek harika. Bu durum sporu daha da iyi hale getiriyor bu yüzden bunu izlemek çok güzel."

Teknik adam açıklamalarında George Russell'a da teşekkür etti. İngiliz pilot, yarış performanslarını olumsuz etkileyen düzlük hızı sorununun çözülmesi için takımını epey zorlamış ve harekete geçirmişti. Resta bu tabloyu, yeni kural döneminin getirdiği zorluklara rağmen ortaya konan güçlü bir takım çalışmasının eseri olarak değerlendirdi.

Resta, "Takım olarak, sınırları zorlamamızı sağladığı ve odaklandığımız bazı gelişim fırsatlarını belirginleştirdiği için George'a gerçekten müteşekkiriz."

"Sorunları anlama ve bize aktarma konusunda harika bir iş çıkardı." dedi.

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