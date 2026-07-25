Verstappen Red Bull’da kalmaya yakın: Hedef, ilk galibiyet

Macaristan’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Red Bull Teknik Direktörü Pierre Waché, Verstappen’in tam da duymak istediği mesajı verdi: "Bu yıl galibiyetler için yarışmak ana hedefimiz. Aracımızın performansını her geçen gün daha da ileri taşımak için çok yoğun çalışıyoruz."

Macaristan GP'sinin, ilk antrenman seansını 2., ikinci antrenman seansını 4. son antrenman seansını 7. sırada tamamlayan Verstappen, ikinci seansta ilk sıradaki Ferrari pilotu Lewis Hamilton’ın yaklaşık 0.7 saniye gerisinde kaldı.

Gianpiero Lambiase, Pierre Wache, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Her ne kadar ilk günün ardından Ferrari belirgin bir üstünlük sergilese de, Red Bull'un cumartesi günü için elinde hâlâ geliştirebileceği alanlar bulunuyor.

Son haftalarda getirilen güncellemelerle RB22'nin orta gruptan sıyrılıp ön sıralara yaklaşması, Verstappen cephesinde olumlu bir hava yarattı. Waché’nin açıklamaları da geliştirme çalışmalarının hız kesmeden süreceğini gösteriyor.

RB22 ile bu sezon alınacak olası bir galibiyet, hem zorlu geçen sezon başlangıcının ardından büyük bir geri dönüş anlamı taşıyacak hem de Red Bull’un Verstappen’i takımda tutmak için elindeki en güçlü argüman olacak.

Macaristan GP hafta sonunda araçla ilgili hislerini dile getiren dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen, şu ifadeleri kullandı: "Sanırım şu an için sadece aracın temel dinamiklerini kavramaya çalışıyoruz."

"Bazen performans almak çok daha net ve kolay oluyor. Bazen de hâlâ çözmemiz gereken bazı sorunlarla karşılaşıyoruz; ancak yine de ileri doğru bir grafik çiziyoruz. Bunu görmek her zaman güzel."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

"Ama aynı zamanda rakiplerinizin büyük güncellemelerle geldiği anları da bekleyip görmeniz gerekiyor. Çünkü bazen harika bir hafta sonu geçirirsiniz, ardından bir sonraki hafta sonu başka bir takım size 0.2 - 0.3 saniye kazandıran bir güncellemeyle gelir ve bir anda bütün tablo değişebilir."

"Bu yüzden duruma gerçekten yarış yarış bakmamız gerekiyor."

Padoktaki genel kanı, Verstappen'in McLaren ile adı güçlü bir şekilde anılsa da söylentilerin, en azından bu sezon için, gerçek çıkmayacağı ve herhangi bir transferin olmayacağı yönünde.

GP Blog'un haberine göre deneyimli pilotun geleceği hakkında henüz net bir açıklama yapmamasının tamamen teknik ekip üzerindeki geliştirme baskısını canlı tutma stratejisi olduğu düşünülüyor.