Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!

Silverstone'da hava beklendiği üzere sıcaktı ve pist sıcaklığı bir noktada 46-47 dereceyi buldu.

Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen, seansın başında yedinci virajda spin attı. Ayrıca Antonio Giovinazzi de spin atan bir başka sürücü oldu.

Spinin ardından Giovinazzi'nin lastiklerinde çok fazla parçalanma oldu. Ardından bu parçalar aracın tabanına hasar verdi ve pistin pek çok yerine saçıldı.

Bunun üzerine pistin temizlenmesi için kırmızı bayrak sallandı.

Ayrıca Ferrari, Sebastian Vettel'in soğutma sisteminde bir sorun olduğunu ve Alman pilotun seansa devam edemeyeceğini açıkladı.

Tüm bunların yaşandığı seansta liderlik birkaç kez el değiştirdi. Red Bull'dan Max Verstappen, yumuşak lastikle 1:27.422 yaparak seansın zirvesine çıktı ve en hızlı isim olmayı başardı.

Mercedes'ten Lewis Hamilton, Silverstone'daki ilk seansta Verstappen'den 0.474 saniye yavaş kaldı ve ikinci oldu. Ancak İngiliz pilot en hızlı turunu orta hamurla attı.

Racing Point'ten Lance Stroll, önceki yarışlardaki güçlü performansını bu yarışa da taşıdı ve ilk seansta orta lastiklerle Hamilton'dan sadece 0.1 saniye yavaş kalarak üçüncü oldu.

Red Bull'dan Alex Albon yumuşak lastikle 1:28.129 yaparak 0.707 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

Seansta tur zamanı kaydeden tek Ferrari pilotu olan Charles Leclerc, orta lastiklerle 1:28.221 yaparak beşinci sırada yer aldı ve Verstappen'den 0.799 saniye yavaş kaldı.

Mercedes'ten Valtteri Bottas yine geride kalan isimlerden bir tanesiydi ve yumuşak lastiklerle kaydettiği 1:28.519'luk derecesiyle lider Verstappen'in 1.097 saniye ardında kaldı.

Renault'dan Esteban Ocon ve Daniel Ricciardo, nispeten iyi bir seans geçirdiler ve orta hamurla sırasıyla yedinci ile sekizinci oldular.

Nico Hulkenberg, Sergio Perez'in COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Racing Point aracının direksiyonuna geçti ve hemen sürüş yapmaya başladı. Alman pilot, koltuğundan biraz rahatsız olduğunu söylese de orta lastikle 1:28.592 yaparak dokuzuncu oldu.

2019 Abu Dhabi'den sonra ilk yarışına çıkan Hulkenberg'in en hızlı uru, Stroll'den 0.588 saniye daha yavaştı.

İlk onu tamamlayan isim AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat'tı. Rus pilot, yumuşak hamurla 1:28.868 yaptı ve Hulkenberg'den yaklaşık 0.3 saniye yavaş kaldı.

Kvyat'ı, takım arkadaşı Pierre Gasly ve McLaren'dan Carlos Sainz ile Lando Norris takip etti.

McLaren pilotları araçtan pek de mutlu gözükmediler ve özellikle Norris'in derecesi birden fazla kez silindi. Her iki sürücü de en hızlı turlarını yumuşak hamurla kaydetti.

Haas'tan Kevin Magnussen ile Romain Grosjean, yumuşak hamurla sırasıyla 14. ve 15. olurken, Kimi Raikkonen orta hamurla 16. sırada yer aldı.

Son dört sırada orta hamurla en hızlı turlarını kaydeden George Russell ve Antonio Giovinazzi, yumuşak hamurla en hızlı turunu atan Nicholas Latifi ve zaman turu kaydedemeyen Sebastian Vettel yer aldı.

Vettel sadece iki tur atabildi.

Seans sonucu: