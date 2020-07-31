Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP2:
02 Saat
:
10 Dakika
:
49 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Britanya GP / Antrenman raporu

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!

paylaşım
yorumlar
Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!
Ekleyen:
, Editör
31 Tem 2020 11:31

2020 Formula 1 sezonunun 4. yarışı olan Britanya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Silverstone'da hava beklendiği üzere sıcaktı ve pist sıcaklığı bir noktada 46-47 dereceyi buldu.

Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen, seansın başında yedinci virajda spin attı. Ayrıca Antonio Giovinazzi de spin atan bir başka sürücü oldu.

Spinin ardından Giovinazzi'nin lastiklerinde çok fazla parçalanma oldu. Ardından bu parçalar aracın tabanına hasar verdi ve pistin pek çok yerine saçıldı.

Bunun üzerine pistin temizlenmesi için kırmızı bayrak sallandı.

Ayrıca Ferrari, Sebastian Vettel'in soğutma sisteminde bir sorun olduğunu ve Alman pilotun seansa devam edemeyeceğini açıkladı.

Tüm bunların yaşandığı seansta liderlik birkaç kez el değiştirdi. Red Bull'dan Max Verstappen, yumuşak lastikle 1:27.422 yaparak seansın zirvesine çıktı ve en hızlı isim olmayı başardı.

Mercedes'ten Lewis Hamilton, Silverstone'daki ilk seansta Verstappen'den 0.474 saniye yavaş kaldı ve ikinci oldu. Ancak İngiliz pilot en hızlı turunu orta hamurla attı.

Racing Point'ten Lance Stroll, önceki yarışlardaki güçlü performansını bu yarışa da taşıdı ve ilk seansta orta lastiklerle Hamilton'dan sadece 0.1 saniye yavaş kalarak üçüncü oldu.

Red Bull'dan Alex Albon yumuşak lastikle 1:28.129 yaparak 0.707 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

 

Seansta tur zamanı kaydeden tek Ferrari pilotu olan Charles Leclerc, orta lastiklerle 1:28.221 yaparak beşinci sırada yer aldı ve Verstappen'den 0.799 saniye yavaş kaldı.

Mercedes'ten Valtteri Bottas yine geride kalan isimlerden bir tanesiydi ve yumuşak lastiklerle kaydettiği 1:28.519'luk derecesiyle lider Verstappen'in 1.097 saniye ardında kaldı.

Renault'dan Esteban Ocon ve Daniel Ricciardo, nispeten iyi bir seans geçirdiler ve orta hamurla sırasıyla yedinci ile sekizinci oldular.

Nico Hulkenberg, Sergio Perez'in COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Racing Point aracının direksiyonuna geçti ve hemen sürüş yapmaya başladı. Alman pilot, koltuğundan biraz rahatsız olduğunu söylese de orta lastikle 1:28.592 yaparak dokuzuncu oldu.

2019 Abu Dhabi'den sonra ilk yarışına çıkan Hulkenberg'in en hızlı uru, Stroll'den 0.588 saniye daha yavaştı.

İlk onu tamamlayan isim AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat'tı. Rus pilot, yumuşak hamurla 1:28.868 yaptı ve Hulkenberg'den yaklaşık 0.3 saniye yavaş kaldı.

Kvyat'ı, takım arkadaşı Pierre Gasly ve McLaren'dan Carlos Sainz ile Lando Norris takip etti.

McLaren pilotları araçtan pek de mutlu gözükmediler ve özellikle Norris'in derecesi birden fazla kez silindi. Her iki sürücü de en hızlı turlarını yumuşak hamurla kaydetti.

Haas'tan Kevin Magnussen ile Romain Grosjean, yumuşak hamurla sırasıyla 14. ve 15. olurken, Kimi Raikkonen orta hamurla 16. sırada yer aldı.

Son dört sırada orta hamurla en hızlı turlarını kaydeden George Russell ve Antonio Giovinazzi, yumuşak hamurla en hızlı turunu atan Nicholas Latifi ve zaman turu kaydedemeyen Sebastian Vettel yer aldı.

Vettel sadece iki tur atabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 27 1'27.422    
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 27 1'27.896 0.474 0.474
3 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 22 1'28.004 0.582 0.108
4 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 24 1'28.129 0.707 0.125
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 22 1'28.221 0.799 0.092
6 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 29 1'28.519 1.097 0.298
7 France Esteban Ocon Renault Renault 26 1'28.559 1.137 0.040
8 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 22 1'28.575 1.153 0.016
9 Germany Nico Hulkenberg Racing Point Mercedes 23 1'28.592 1.170 0.017
10 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 21 1'28.868 1.446 0.276
11 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 24 1'28.909 1.487 0.041
12 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 24 1'28.988 1.566 0.079
13 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 22 1'28.990 1.568 0.002
14 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 23 1'29.532 2.110 0.542
15 France Romain Grosjean Haas Ferrari 25 1'29.576 2.154 0.044
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 24 1'29.746 2.324 0.170
17 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 23 1'29.899 2.477 0.153
18 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 17 1'29.925 2.503 0.026
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 20 1'30.703 3.281 0.778
20 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 2      
Tüm sonuçları görüntüle
Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı

Önceki haber

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Alt-etkinlik FP1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu
17dk

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!

Canlı Anlatım: Britanya GP 1. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1 / Canlı anlatım
1s

Canlı Anlatım: Britanya GP 1. antrenman seansı

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
39dk

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı

Perez: "Gerekli tüm protokollere uymuştum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
48dk

Perez: "Gerekli tüm protokollere uymuştum"

Resmi: Hulkenberg, Silverstone'da Perez'in yerini alacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Resmi: Hulkenberg, Silverstone'da Perez'in yerini alacak!

F1, Nürburgring yarışını yedi ülkede YouTube üzerinden canlı yayınlayacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

F1, Nürburgring yarışını yedi ülkede YouTube üzerinden canlı yayınlayacak!

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı

Hamilton: "Tüm yarışları kazanmayı hedefliyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Tüm yarışları kazanmayı hedefliyoruz"

Son Haberler

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!
F1 Formula 1 / Antrenman raporu
17dk

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı
F1 Formula 1 / Son dakika
39dk

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı

Perez: "Gerekli tüm protokollere uymuştum"
F1 Formula 1 / Son dakika
48dk

Perez: "Gerekli tüm protokollere uymuştum"

Resmi: Hulkenberg, Silverstone'da Perez'in yerini alacak!
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Resmi: Hulkenberg, Silverstone'da Perez'in yerini alacak!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!

17dk
2
Formula 1

Canlı Anlatım: Britanya GP 1. antrenman seansı

1s
3
Formula 1

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı

39dk
4
Formula 1

Perez: "Gerekli tüm protokollere uymuştum"

48dk
5
GENEL

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı

Son Videolar

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi 02:24
Formula 1

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı? 07:09
Formula 1

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı?

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor! 27:48
Formula 1

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor!

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler

Grand Prix Greats – İspanya GP 04:46
Formula 1

Grand Prix Greats – İspanya GP

Son Haberler

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!
F1

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı
F1

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı

Perez: "Gerekli tüm protokollere uymuştum"
F1

Perez: "Gerekli tüm protokollere uymuştum"

Resmi: Hulkenberg, Silverstone'da Perez'in yerini alacak!
F1

Resmi: Hulkenberg, Silverstone'da Perez'in yerini alacak!

Racing Point, Hulkenberg'in COVID-19 testini bekliyor
F1

Racing Point, Hulkenberg'in COVID-19 testini bekliyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.