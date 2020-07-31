Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP2:
00 Saat
:
36 Dakika
:
13 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"

paylaşım
yorumlar
Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"
Ekleyen:
, Editör
31 Tem 2020 12:59

Racin Point takım patronu Otmar Szafnauer, Sergio Perez'in yerine neden Nico Hulkenberg'i tercih ettiklerini anlattı.

Dün Sergio Perez'in COVID-19 testi pozitif çıktı ve bundan ötürü yarışa katılamayacağı açıklandı.

Meksikalı pilot şu anda kendisini tecrit ediyor ve yaklaşık yedi ila 10 gün boyunca karantinada kalacak.

Szafnauer, sözlerine Perez'i yorumlayarak başladı: "Sergio iyi, semtpomlar yok. Tamamen iyi hissediyor. Bu yüzden sağlığını, durumunu ve günlük olarak nasıl hissettiğini takip edeceğiz. Bir doktorun onu görmesini ve iyi olmaya devam etmesini sağlayacağız. Ama evet, şu anda kendisini tecrit ediyor ve umarım virüs zamanla vücudundan çıkacak."

"Kendi misafirhanesinden bir daireye taşındı. Burada kendisini yedi ila 10 gün tecrit edecek. "

Szafnauer, Hulkenberg sürecini şöyle anlattı: "Çok az zamanda yapacak çok işimiz vardı. Dün sanırım 14:20 civarında kesin sonucu aldık ve  Hulkenberg'i bulmam ve onun bu işi kabul etmesini sağlamam gerekiyordu, ki o kadar zor olmadı. Bence çok istekliydi. Ama onu İngiltere'ye getirmeliydik ve sonra virüse sahip olmadığından emin olmak için gerekli testlerden, protokollerden geçirmeliydik. O kadar da kolay değildi. Sözleşme yapmamız ve sonra bir süper lisans almamız gerekiyordu. Buna ek olarak aracı biraz anlamaya ihtiyacı var, direksiyonu anlaması gerekiyor. Mesela bu sabah 45 dakika boyunca simülatördeydi. Neler yapabileceğini göreceğiz."

Neden Mercedes'in yedek pilotları Esteban Gutierrez ya da Stoffel Vandoorne değil de Hulkenberg'i seçtikleri sorusuna Szafnauer, "Stoffel, Almanya'da yarışıyor. Yani burada değildi ve Nico takım hakkında Esteban'dan çok daha fazla şey biliyor. Sergio'nun bu hafta sonu yarışamayacağını öğrendiğimizde, çok fazla zamanımız yoktu - sadece bir günümüz vardı. Bence takımı tanıyan birini bulmamız bizim için önemliydi. Nico uzun süre boyunca bizleydi. Bundan ötürü mühendisleri tanıyor. Daha önce simülatörümüzdeydi, nasıl çalıştığımızı biliyor. Bunlar önemli şeyler." yanıtını verdi.

Slider
Liste

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20
1/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, climbs into his car

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, climbs into his car
2/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, climbs into his car

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, climbs into his car
3/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, climbs into his car

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, climbs into his car
4/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20
5/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20
6/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20
7/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20
8/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20
9/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20
10/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20
11/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20
12/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20
13/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20
14/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
15/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Alex Albon, Red Bull Racing RB16
16/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20
17/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20
18/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20
19/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20
20/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"

Önceki haber

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu
1s

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!

Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
24dk

Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
39dk

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı

Perez: "Gerekli tüm protokollere uymuştum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Perez: "Gerekli tüm protokollere uymuştum"

Canlı Anlatım: Britanya GP 1. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1 / Canlı anlatım
3s

Canlı Anlatım: Britanya GP 1. antrenman seansı

Ricciardo: "Haas'ın aldığı cezalar çok sertti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Haas'ın aldığı cezalar çok sertti"

Son Haberler

Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"
F1 Formula 1 / Son dakika
24dk

Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"
F1 Formula 1 / Son dakika
39dk

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!
F1 Formula 1 / Antrenman raporu
1s

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!

1s
2
Formula 1

Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"

24dk
3
Formula 1

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"

39dk
4
GENEL

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı

5
Formula 1

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı

2s

Son Videolar

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi 02:24
Formula 1

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı? 07:09
Formula 1

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı?

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor! 27:48
Formula 1

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor!

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler

Grand Prix Greats – İspanya GP 04:46
Formula 1

Grand Prix Greats – İspanya GP

Son Haberler

Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"
F1

Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"
F1

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!
F1

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı
F1

Hamilton, dayanıklılık endişeleri sonrası yeni MGU-K'ya geçiş yaptı

Perez: "Gerekli tüm protokollere uymuştum"
F1

Perez: "Gerekli tüm protokollere uymuştum"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.