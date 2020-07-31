Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"

Dün Sergio Perez'in COVID-19 testi pozitif çıktı ve bundan ötürü yarışa katılamayacağı açıklandı.

Meksikalı pilot şu anda kendisini tecrit ediyor ve yaklaşık yedi ila 10 gün boyunca karantinada kalacak.

Szafnauer, sözlerine Perez'i yorumlayarak başladı: "Sergio iyi, semtpomlar yok. Tamamen iyi hissediyor. Bu yüzden sağlığını, durumunu ve günlük olarak nasıl hissettiğini takip edeceğiz. Bir doktorun onu görmesini ve iyi olmaya devam etmesini sağlayacağız. Ama evet, şu anda kendisini tecrit ediyor ve umarım virüs zamanla vücudundan çıkacak."

"Kendi misafirhanesinden bir daireye taşındı. Burada kendisini yedi ila 10 gün tecrit edecek. "

Szafnauer, Hulkenberg sürecini şöyle anlattı: "Çok az zamanda yapacak çok işimiz vardı. Dün sanırım 14:20 civarında kesin sonucu aldık ve Hulkenberg'i bulmam ve onun bu işi kabul etmesini sağlamam gerekiyordu, ki o kadar zor olmadı. Bence çok istekliydi. Ama onu İngiltere'ye getirmeliydik ve sonra virüse sahip olmadığından emin olmak için gerekli testlerden, protokollerden geçirmeliydik. O kadar da kolay değildi. Sözleşme yapmamız ve sonra bir süper lisans almamız gerekiyordu. Buna ek olarak aracı biraz anlamaya ihtiyacı var, direksiyonu anlaması gerekiyor. Mesela bu sabah 45 dakika boyunca simülatördeydi. Neler yapabileceğini göreceğiz."

Neden Mercedes'in yedek pilotları Esteban Gutierrez ya da Stoffel Vandoorne değil de Hulkenberg'i seçtikleri sorusuna Szafnauer, "Stoffel, Almanya'da yarışıyor. Yani burada değildi ve Nico takım hakkında Esteban'dan çok daha fazla şey biliyor. Sergio'nun bu hafta sonu yarışamayacağını öğrendiğimizde, çok fazla zamanımız yoktu - sadece bir günümüz vardı. Bence takımı tanıyan birini bulmamız bizim için önemliydi. Nico uzun süre boyunca bizleydi. Bundan ötürü mühendisleri tanıyor. Daha önce simülatörümüzdeydi, nasıl çalıştığımızı biliyor. Bunlar önemli şeyler." yanıtını verdi.