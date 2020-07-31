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Formula 1 / Son dakika

Perez: "Gerekli tüm protokollere uymuştum"

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Perez: "Gerekli tüm protokollere uymuştum"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
31 Tem 2020 11:00

Sergio Perez, İngiltere Grand Prix'inde yarışamayacağının açıklanmasının, kariyerinin en üzücü anlarından birisi olduğunu söyledi.

Meksikalı sürücü, COVID-19 testinin belirsiz çıkmasının ardından Perşembe günü piste alınmadı. Sonrasında yaptığı ikinci test ise pozitif çıktı. Bu yüzden de bu hafta sonu mücadele edemeyecek.

Yayınladığı bir videoda Perez, virüsü nasıl kaptığını bilmediğini, fakat Macaristan Grand Prix'inden sonra annesini görmek için Meksika'ya uçtuğunu söyledi

Yine de Perez, bu ziyarette tüm protokollere uyduğunu söylüyor.

Perez, "Çok üzgünüm. Kariyerimin en üzücü günlerinden biri. Hafta sonuna %100 hazır olmak için ortaya koyduğumuz işin haddi hesabı yok. Altımda çok iyi bir araç olduğunu ve takımın inanılmaz bir iş yaptığını biliyordum."

"Bunun olmasına gerçekten üzüldüm. Fakat bu, hepimizin bu virüs karşısında ne kadar savunmasız olduğunu gösteriyor." dedi.

 

Perez, kaza geçiren annesini görmek için Meksika'ya gittiğini belirtti.

"FIA'nın ve takımın tüm talimatlarını takip ediyorum. Macaristan'dan sonra Meksika'ya gitmek ve annemi iki gün boyunca görmek için özel bir uçak kullandım çünkü -annem- büyük bir kaza geçirdi. Hastaneden ayrılır ayrılmaz onu gördüm ve sonra Avrupa'ya geri döndüm. Aynı şekilde tüm protokolleri yerine getirdim."

"Nereden kaptığımı bilmiyorum. Hiçbir belirti yok. Bu yüzden bu konuda ne kadar savunmasız olduğumuzu görebiliyoruz."

"Bana verdikleri destek için tüm sürücü dostlarıma teşekkür etmek istiyorum. Takımıma, yetkililere ve taraftarlara teşekkür ederim. Şu anda benim için gerçekten zor bir an, ama eminim daha da güçlü olacağım."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Jonathan Noble

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