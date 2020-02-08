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Formula 1 / Son dakika

Brawn: “McLaren’in, kendi hatalarını bulması için Honda’yı bırakması gerekiyordu”

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Brawn: “McLaren’in, kendi hatalarını bulması için Honda’yı bırakması gerekiyordu”
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Çeviren: Cem Özel, Editör
8 Şub 2020 13:04

Ross Brawn, Honda’nın Red Bull ile başarılı olmasına rağmen, McLaren’in Japon üreticiyle yolları ayırma kararının doğru olduğunu düşünüyor.

2015 ile 2017 arasındaki zorlu ortaklığın ardından McLaren ve Honda, İngiliz takımın Renault motoruna geçme kararının ardından ayrılmışlardı.

Honda’nın Red Bull ile 2019’da üç yarış kazanması ve bu sene potansiyel bir şampiyonluk hedefleri olmasına rağmen Brawn, McLaren’ın Japon üretici ile yolları ayırmasının işleri kendi içerisinde tersine çevirmesinin anahtarı olduğunu düşünüyor.

F1 motor sporları şefi Brawn, “Artık takımda bazı mantıklı insanlar var ve bu durumu anlamak biraz zaman aldı.”

“İnsanlar, Honda’dan kurtulmakla onların büyük bir hata yaptıklarını söylüyorlar. Ancak takımla ne yapmaları gerektiğini anlamak için bunu yapmaları gerektiğini düşünüyorum.”

“Hep Honda’yı suçluyorlardı ve şimdi bunun doğru olmadığını fark ettiklerini düşünüyorum. Tüm sorun bu değildi. Ve Honda’dan ayrılıp bir kıyaslama yaparlarken, takımda bir şeyler yapmaları gerektiğini fark ettiler.”

“Başkalarının iyi sonuçlar elde ettiği bir motora geçmedikçe, bu sonuca nasıl ulaşırlardı bilmiyorum.”

“Bunu yaparken, motordan başka diğer büyük sorunlara sahip olduklarını ve bazı değişiklikler yapmaları gerektiğini fark ettiler. Ve çok mantıklı değişiklikler yaptıklarını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

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Brawn, 2021 bütçe sınırının ve ödül parası düzenlemelerinin yürürlüğe girecek olmasıyla beraber mevcut orta grup takımları için iyimser beklentileri olduğunu belirtti.

“Ekonomik anlamda zorlanıyorlar. Bu, sorunun bir parçası. Bazı takımların, maliyet kontrolü daha düşük olmadığı için hayal kırıklığı yaşadığını biliyorum. Çünkü bunu en iyi takımlar için yönetilebilir bir seviyeye ayarlamak durumunda kaldık.”

“Ancak yine de yapılarındaki değişiklikler açısından dramatik bir değişiklik olacak.”

“Bu sürecin orta grup ile en iyi takımlara biraz daha eşitlik getireceğini düşünüyorum. Yani bence orta gruptaki takımların daha parlak gelecekleri var.”

“Yeni ticari anlaşma çok daha adil. Ödül parası takımlar arasında çok daha adil şekilde dağıtılacak.”

“Yani bu takımların bazılarının ödül parasında önemli bir artış olacak, ekonomilerini daha makul hale getirecekler.”

Brawn ayrıca Williams’ın, işleri tersine çevirip F1’de uygun bir yere geri dönebileceğini umuyor.

Grove merkezli takım hakkındaki görüşleri sorulduğunda Brawn, “Bu endişelendirici. Williams çok kötü birkaç yıl geçirdi ve bu şekilde devam edemezsiniz. Sponsorlar ayrılır, sürücüler ayrılır ancak düzelme umuduyla yaşarsınız. Çünkü Williams, harika tarihiyle beraber F1 için harika bir isim.”

“Onları kaybetmek istemiyoruz. Daha adil ödül parası dağıtımı onlara biraz yardım edecek, ancak sonsuza kadar gridin arkalarında olamazlar. Bu yüzden önümüzdeki sezonlarda daha iyi bir iş yapmalarını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Editör Jonathan Noble

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