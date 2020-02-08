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Formula 1 / Son dakika

Grosjean, Suudi Arabistan'ın "olağanüstü" F1 planlarından dolayı heyecanlı

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Grosjean, Suudi Arabistan'ın "olağanüstü" F1 planlarından dolayı heyecanlı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Basile Davoine
8 Şub 2020 13:53

Romain Grosjean, "olağanüstü" ve "muazzam" olarak tanımladığı Suudi Arabistan'da yapılması teklif edilen Formula 1 yarışının yapılmasını umuyor.

Suudi yetkililer geçtiğimiz ay, ülkenin başkenti Riyad'ın hemen dışında eğlence ve ticari bir projenin bir parçası olarak kurulan Qiddiya şehrinde bir yarış planı yaptıklarını açıkladı.

Yeni pist, eski Formula 1 sürücüsü Alexander Wurz tarafından dizayn edildi ve Suudi yetkililer ile F1 patronlarının görüşmeleri devam ettiğinden dolayı takvime en erken 2023'te girebilir.

Geçen ay yapılan tanıtım organizasyonuna Nico Hülkenberg, Damon Hill ve David Coulthard ile katılan Romain Grosjean, bu organizasyona katılan tek aktif F1 sürücüsüydü.

Motorsport.com ile yaptığı özel röportajda konuşan Grosjean şunları söyledi: "Umuyorum ki proje kabul edilecek ve olması gerektiği gibi ilerleyecek. Alex'in dizayn ettiği pist çok iyi. O bizim ne sevdiğimizi ve sevmediğimizi biliyor. Bizimle çok yakın bir ilişkiye sahip olduğu için çok şanslı, bize soru sormak için danıştığı durumlar oluyor.

Örnek vermek gerekirse, simülatörde pist üzerinde sürüş yaptık ve çok da emin olmadığı bir viraj var. Ben, 'Bu viraj konusunda emin değilim' dedim. O da o viraj ile ilgili ne yapacağını bilmediğini söyledi. Bu konularda konuşmak ve fikir alışverişinde bulunmak çok güzel."

"Genel olarak bu proje çok büyük, çok güzel bir proje ve çok fevkalade bir yer. Umarım burada bir yarış yapılır."

Grosjean, Grand Prix Sürücüler Birliği'nde 2017'den beri yönetici olarak görev yapıyor ve F1'in geleceği için yapılan tartışmalarda gridin düşüncelerini ortaya koyuyor.

Fransız pilot, Wurz ve diğer pilotların Qiddiya'daki taslak pist konusunda kurdukları yakın iletişimden etkilendiğini ve bunun eşi benzeri görülmemiş bir şey olduğunu söyleyerek ekledi: "Pistte olanlar bizleriz, geçişler ve eğlence için neyin iyi veya kötü olduğunu biz biliyoruz.

"Golfe baktığınızda yeni bir saha yapıldığında anında bir golfçüye gidip fikri soruluyor. Bu, Formula 1'de yapılmamış bir şey."

                                                                                                            Çeviri: Efe Kahya

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Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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