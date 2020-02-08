Binotto: "Formula 1'deki rekabet seviyesi hiç bu kadar yüksek olmamıştı"

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, geçen yılın başında bu göreve geldi ve takım patronu olarak ilk yılında İtalyan ekibin şampiyonluk hasretine son veremedi.

Aslında Ferrari için zor bir yıldı ve takım çok sayıda hata yapınca, şampiyonluğu bir kez daha Mercedes'e kaybetti.

Yılı değerlendiren takım patronu Binotto, "Takım patronu olduğumda muhtemelen daha az yetkinliğe sahip olduğum alanlarda da sorumluluklar aldım. Mesela bir teknik direktör olarak daha önce sadece para harcamaya alışıktım, ama şimdi bir takım patronu olarak tasarruf sağlamaya ya da kazanç elde etmeye de çalışıyorum."

"Bana göre Formula 1'deki rekabet seviyesi de hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Bir takım olarak performans gösterebilmek için gereken her şeye sahibiz."

"Kısmen mühendislik çalışmalarımdan ve İsviçre'de yetişmemden ötürü titiz prosedürlere sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyorum."

"Bir yanda bireysel olarak insanlarla olan ilişkilerinizi ele almanız gerekiyor. Daha insani ve daha empatik olmalısınız. Ama diğer yanda, mükemmel şekilde çalışmanız gerekiyor. Her şeyden önce sadece 1000 beygir gücünde bir motor yapmakla kalmayıp, aynı zamanda rakiplerinizden daha önce oraya ulaşmalı ve verimli süreçlere sahip olmalısınız. Gelişime yol açan şey bu."

"Bu sporda hiçbir şeyin garantisi yok. Bu yüzden daha fazla çalışmalıyız. Aynı zamanda 2020'de şampiyon olabilmek için marka ve taraftar avantajımızı kullanmalıyız."

"Ayrıca takım patronu olduğumda gördüğüm olumsuz şeyler de var. Mesela Formula 1 sadece teknik ve sportif taraftan ibaret değil. Çok fazla politika var. Rekabetçi bir araç ve iki iyi pilot yeterli değil. Bu kadar çok çaba gerektireceğini düşünmemiştim." dedi.

Binotto takım içerisindeki atmosferden de memnun.

“Takım ruhunun gelişiminden oldukça memnunum. Bir yerlerde ima edilenin aksine, oldukça sıkı, kompakt bir ekibimiz var. Buna pilotlar da dahil."

"Bir örnek vermem gerekirse; Brezilya GP'deki kazadan sonra telefonum çaldı. Hem Seb hem Charles'ın isimlerini gördüm. Birbirlerini aramışlar, konuşmuşlar ve beni birlikte aramışlardı. Üç kişinin katıldığı bir telefon konuşmasıydı. Bu sadece bir jest değildi ve gerçekten etkileyici birleşik bir ruh gösterdi."

"Brezilya ile ilgili konuşursak, böyle bir şeyin şimdi olması daha iyi, gelecek yıl için birbirimizi daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor."

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