Bottas: "Yarışta benim için yolunda gitmeyen şeyler vardı"

Bottas, Barselona'da zor bir yarış geçirerek 19. olurken, takım arkadaşı Guanyu Zhou araçtan memnundu ve yarışı 9. sırada bitirdi.

Araçta yaşadığı problem ve takım arkadaşı ile arasındaki fark sorulduğunda Fin pilot şu yanıtı verdi: "Benim için yolunda gitmeyen bir şeyler vardı."

"İlk birkaç turda yeni lastikler sorunları maskeliyor gibiydi, ancak üç turdan sonra yol tutuşunda büyük bir sorun yaşadım. Özellikle yüksek hızda çok fazla kaydığımı hissettim, asıl sorun buydu."

"Sanırım tur başına bir saniyeden fazla kaybettim, çok kayıyordum. Mekanik bir problem mi yoksa aero ile mi ilgili olduğunu söyleyemem çünkü denge çok kötü değil, bu yüzden bir tür hasar veya başka bir şey olup olmadığını göreceğiz."

"Sıralama turlarında gerçekten benzersiz koşullar vardı, ancak her turumda tempo eksikliği yaşadım. Yani evet, bunu çözmek istiyorum."

"Yine de takım puan aldığı için gerçekten mutluyum. Zhou ile biraz sohbet ettik ve bana 'Tempo oldukça iyiydi!' dedi. Ben de 'Tamam, ama benim için değildi!' dedim. Ama demek istediğim, geliştirmelerin işe yaradığını görmek güzel."