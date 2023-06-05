Albon: "Normal pistlerde gerideyiz"

Williams, bu yılki en kötü hafta sonlarından birisini geçirdiği Barselona'dan, puansız ayrılmak zorunda kaldı.

Yarışta ancak 16. olabilen Albon, yine pozitif noktalara odaklandığını söylüyor.

Taylandlı sürücü, "Yarış kolay değildi ama düşündüğümden daha iyi geçti. Savaştık ve üç aracı da hak ederek geçtik."

"Cuma ve Cumartesi günü nerede olduğumuzu düşünürsek, bugünkü performansıma şaşırdım."

"16. sıra için ödül almıyorsunuz ama biraz yağmur olsaydı belki bir şeyler yapabilirdik."

"Bu hafta sonu bize ne yazık ki Barcelona gibi normal yarış pistlerinde zorlandığımızı ve biraz yere basma gücü eksikliği yaşadığımızı gösterdi."

"Yakında bazı güncellemeler yapacağız ve umarım bu performans artışı sayesinde, yılın başında olduğu gibi orta grupta daha fazla savaşabiliriz."

"O zamana kadar önemli olan elimizdeki araçtan en iyi şekilde faydalanmak. Umarım Kanada'ya gittiğimizde biraz daha iyisini yapabiliriz. dedi.

Logan Sargeant için de unutulması gereken bir hafta sonuydu.

"Pit yolundan başlamak bize çok pahalıya patlamadı çünkü oldukça hızlı bir şekilde grubun arkasına geldik. İlk iki stint oldukça iyiydi, ki bu çok pozitifti. Fakat son stint zordu."

"Tempo ya da yol tutuş bulamadığım için stintten stint'e durumun neden değiştiğini anlamalıyız. Dinlenip birkaç hafta içinde Kanada için hazırlanacağız."