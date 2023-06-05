Aston Martin, sezon başından beri ilk defa ikinciliği kaybetti

Sezonun ilk 7 yarışına pilotlar şampiyonasında Max Verstappen damgasını vururken, takımlar şampiyonasında ise Red Bull damgasını vurdu.

Şu ana kadar gerçekleştirilen 7 yarışın 5'ini Verstappen kazandı. Hollandalı pilot, geride kalan 7 yarışın ardından 170 puanla liderliğini korurken son iki yarışta alınan sonuçlar sayesinde Verstappen, en yakın rakibi takım arkadaşı Sergio Perez ile puan farkını şimdiden 53'e çıkardı.

Azerbaycan GP hafta sonunda Perez'in hem sprint hem de ana yarışı kazanmasıyla fark 6'ya kadar düşmüştü ve Meksikalı pilotun şampiyonluk yolunda Verstappen'e ciddi rakip olabileceği iddia ediliyordu ancak sonrasında alınan sonuçlar, doğrudan Verstappen'e yaradı. Verstappen, Azerbaycan GP sonrasında gerçekleştirilen üç yarışın üçünü de kazanırken Perez'in Monako'dan puan alamaması ve İspanya'da ancak 4. olabilmesiyle fark bir anda 2 yarış galibiyetinin üstüne çıkmış oldu.

İlk 6 yarışta 5 kez podyuma çıkarak önemli puanlar toplayan Fernando Alonso, kendi evi İspanya'da istediği gibi bir hafta sonu geçiremedi ve 7. olarak bu sezonki en kötü yarış sonucunu elde etti. Buna rağmen Alonso 99 puanla hâlâ 3. sıradaki yerini koruyor. Buna rağmen bir önceki yarış olan Monako'nun ardından Alonso'nun 24 puan gerisinde bulunan Lewis Hamilton, İspanya'da aldığı güçlü ikincilik ile Alonso'nun 12 puan gerisine kadar gelmiş oldu.

Şu ana kadar Verstappen, Alonso ve Hamilton tüm yarışlardan podyum çıkarabilen tek isimler olurken Verstappen tüm yarışlarda podyuma çıkan tek isim oldu.

İlk 7 yarışın puan alamayan iki isim kaldı: Nyck de Vries ve Logan Sargeant.

Takımlar şampiyonasında da pilotlar şampiyonasındakine benzer bir dominasyon söz konusu. Hatta daha büyük bir dominasyon söz konusu diyebiliriz.

Perez her ne kadar son iki yarışta tökezlese de Red Bull her şeye rağmen hafta sonundan en çok puan toplayan takım olmayı başardı. Monako'da Verstappen'in galibiyeti sayesinde 25 puanla en çok puan toplayan takım olan Red Bull, Mercedes'in güçlü hafta sonuna rağmen İspanya'da da birincilik ve dördüncülükle 38 puan alarak farkı açmayı sürdürdü.

Hamilton ve Russell'ın ikinciliği ve üçüncülüğü ile 33 puan toplayan Mercedes, sezon başından beri arkasında olduğu Aston Martin'i geride bırakarak Red Bull'un en yakın rakibi konumuna geldi. İspanya GP sonrası Red Bull ile Mercedes arasında 135 puan fark bulunuyor. Bu, normal yarış hafta sonu toplanan puanları dikkate alırsak 3 yarışta alınabilecek maksimum puan sayısından daha fazlası manasına geliyor.

Mercedes, Aston Martin'in geride kaldığı hafta sonunda iki pilotuyla birden podyuma çıkarak önemli bir fırsatı değerlendirmiş oldu. Tabii İspanya'daki güçlü performans piste özgü müydü, Ferrari ve Aston Martin'in yaşadığı sorunlar sayesinde mi bu sonuç geldi yoksa güncellemeler sayesinde Mercedes rakiplerini geçmeyi mi başardı, bunu birkaç yarışta alınan sonuçlarla daha iyi söyleyebiliriz.

Lider üç takımı, geçen seneyi ikinci sırada tamamlayan Ferrari takip ediyor. Red Bull, Mercedes ve Aston Martin, şu ana kadar gerçekleştirilen 7 yarışın tamamından puan almayı başarırken, Ferrari bu takımlara göre daha istikrarsız olan taraftı. 100 puan toplayan Ferrari, takımlar şampiyonasında Aston Martin'in 34 puan gerisinde bulunuyor.

Ferrari'nin 60 puan gerisinde Alpine yer alırken sezona sıkıntılı bir başlangıç yapan McLaren, 17 puanla 6. sırada yer alıyor. McLaren, Avustralya'da iki pilotuyla birden puan alması sayesinde arkasındaki gruptan bir miktar uzaklaşmayı başardı.

Takımlar şampiyonasında son sırada yer alan Williams'ın sadece 1 puanı bulunuyor.