Binotto neden Ferrari'nin strateji ekibine güvenmeyi sürdürüyor?

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Tam tersi, Binotto strateji bölümünü savunmaya devam ediyor. İtalyan patron, her zaman gelişebilecekleri alan olduğunu kabul ederken, yine de doğru yerde doğru insanların olduğuna dair inancını sürdürüyor.

Bu yaklaşım, bu sezon yapılan bazı hataların Charles Leclerc'in şampiyonluk mücadelesinde pahalıya mal olması nedeniyle bazı F1 taraftarları için sürpriz olabilir.

Monako'da Leclerc lider durumdayken takım, kuruyan pistte Red Bull pilotu Sergio Perez'in pit hamlesine zamanına cevap verme konusunda hata yapmış ve galibiyet fırsatını kaçırmıştı. Sonrasında ise ikinci pit stop zamanlaması kötü olunca Leclerc, Max Verstappen'e de geçilmekten kurtulamadı.

Britanya GP'de Ferrari, son anda gelen güvenlik aracında Leclerc'i pite almadı ve lider durumda olan Leclerc, eski lastiklerle ancak dördüncü olabildi.

Macaristan'da ise Leclerc, sert lastiklerin aracına takılmasının ardından şampiyonadaki rakibi Max Verstappen'e karşı savunma yapamadı.

Bunların dışında Fransa GP'de Carlos Sainz'a uygulanan strateji konusunda da takımın mühendislerinin kafası karışık gibi göründü. Takım, uyguladığı strateji konusunda net değildi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

Binotto, Ferrari'nin daha iyisini yapabileceği konusunda açık ve özellikle Monaco'dan bu yana, pit duvarında daha bilinçli çağrılar yapmak için takımın ihtiyaç duyduğu sistemler hakkında dersler alındığını söylüyor.

Bununla birlikte Binotto, Ferrari'nin strateji bölümünde temel bir sorun yaşadığı iddialarını kabul etmiyor çünkü kendilerinin de zaman zaman daha iyi lastik çağrısıyla Red Bull'u mağlup ettiğini belirtiyor.

Autosport ile özel röportajında Binotto, "Bence kendimizi geliştirmenin her zaman bir yolu vardır. Mükemmel olamazsınız ve asla mükemmel olmayacaksınız. Bu yüzden şüphesiz aero, şasi, güç ünitesi, strateji veya elimizden gelen her konuda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor."

"Ama bunu söylemişken, strateji konusunda harika bir takımım olduğunu düşünüyorum ve bunun bir zayıflık olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Hamilton'ın Abu Dhabi'de yaşadıklarıyla kıyaslama

Binotto, yaşananlara ve alınan kararlara sonradan bakarak değil, karar anında yaşananlara bakarak yorum yapmanın önemli olduğunu düşünüyor.

Binotto'ya göre verilen kararların doğru ya da yanlış olduğu, karar esnasında pit duvarında takımın sahip olduğu bilgilere bakılarak değerlendirilmeli.

F1'de, bir kararın geriye dönüp bakıldığında yanlış göründüğü ancak o sırada tamamen doğru olduğu durumlar olabilir çünkü takımlar, almış oldukları kararlara diğerlerinin nasıl tepki vereceklerini her zaman bilemezler.

Ferrari'nin Britanya GP'nin sonunda Leclerc'i güvenlik aracının arkasında pistte tutma kararı, bu açıdan Mercedes'in geçen sene Abu Dhabi GP'nin son anlarında Lewis Hamilton'ı pistte tutma kararına oldukça benziyordu.

Yarış liderleri, arkalarındaki grup çok yakın olduğunda genelde Catch-22 adlı senaryo ile baş başa kalıyorlar. Yarış lideri pite geldiğinde arkasındaki isimler pistte kalıp pist üstü pozisyon avantajını elde ediyorlar, bu durumda yarış lideri gerilemiş oluyor. Yerini yeniden kazanamazsa, bir hiç uğruna liderlikten vazgeçmiş oluyorlar. Diğer taraftan pist üstünde kalmaya devam ederse, bu durumda arkasındaki isimler yeni lastikleri takmak için pite geliyorlar. Kalan bölümde yarış lideri eskiyen lastiklerle geçilip galibiyeti kaçırırsa, bu durumda lastikleri değişmeyerek hata yapmış oluyorlar.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, battles Charles Leclerc, Ferrari F1-75 and Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton'ın Abu Dhabi'de ve Leclerc'in Silverstone'da yaşadıkları, takımların pilotlarını pist üstünde tutarak aldıkları kararlar oldukça benzerdi.

Binotto'ya göre onlar, her ne kadar sonunda pilotlar galibiyeti kaybetmiş olsa bile doğru kararı verdiler.

Binotto, "Bence Lewis için doğru karardı. Hâlâ bunun doğru karar olduğunu düşünüyorum."

"Dışarıdan bakıldığında, evet, Max şampiyon oldu. Ancak Lewis ne karar alırsa alsın, Max her zaman tam tersini yapabilirdi. Hamilton pite gelseydi, Max yine önde olurdu ve bu durumda yarışı nerede bitirirdi? Bilmiyoruz."

"Yani Charles Silverstone'da pite gelseydi, Lewis daha yeni lastiklerle pistte kalabilirdi. Bu durumda yarış nasıl biterdi? Bilmiyorum."

"Geriye dönüp baktığımda bile, cevabı bilmiyorum. Ancak her neyse, o an kimse Mercedes'in kararı üzerinde tartışmadı."

"Silverstone'da aldığımız karara herkes bir şekilde itiraz edebileceğine inanıyor." dedi.

Zayıflık yok

Sezonun ilk yarışlarını değerlendiren Binotto, yarış sonrası yaptıkları analizlerde bile aldıkları kararlarda çok fazla sorun görmediklerini söyledi.

Binotto, "Siz Monako, Silverstone ve Paul Ricard'da yaşananları sorun olarak görebilirsiniz ancak ben sorun olarak görmüyorum çünkü bazen doğru kararları verdiğimizi düşünüyorum."

"Şu an itibariyle, yanlış kararlar aldığımız konusunda ikna olmuş değilim. Hâlâ, o an için doğru kararlar aldığımıza inanıyorum. Bazen şanssızdık ancak hatalı değildik."

Ferrari mechanics cheer as Charles Leclerc, Ferrari F1-75, crosses the line Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Strateji ekibimize bakarsanız, bazen harika işler bile çıkardılar ve hatta diğerlerinden daha iyi işler yaptılar."

"Biz Avusturya'da doğru stratejiyi uygularken, diğerleri uygulamadı. Fransa'da Charles hata yapana kadar, muhtemelen en iyi stratejiyi uyguluyorduk."

"Bu şunu gösteriyor: Fransa'da diğerleri sert lastiklere geçerken biz iki araçta da orta lastikleri kullanacak kadar cesurduk. Bunun için güçlü olmanız yetmez, cesur da olmanız gerekir."

"Bu açıdan genel olarak iyi bir takıma sahibiz ve bunun (strateji ekibinin) zayıflık olduğunu düşünmüyorum." dedi.