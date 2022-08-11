Symonds: "2026 araçları daha küçük ve hafif olacak"
F1'in teknik departmanının başında yer alan Pat Symonds, 2026 araçlarının hem daha küçük hem de daha hafif olmasını planladıklarını söyledi.
Formula 1 bu yıl yeni teknik düzenlemelere geçiş yapmış ve bu kapsamda araçlar biraz daha ağır hale gelmişti.
Yine de yeni nesil araçlar, eskisine oranla sürücülerin birbirleriyle daha yakın yarışmasına olanak tanıyor. Bu açıdan mevcut kurallar, herkes tarafından "pozitif bir adım" olarak görülüyor.
F1 şimdi 2026 araçları üzerinde çalışıyor ve çok fazla ayrıntı ortaya çıkmasa da, hem daha hafif hem de daha küçük olmaları planlanıyor.
Symonds, “Şu anda 2026'da kullanılacak olan yeni nesil araç konsepti üzerinde çalışıyoruz ve bunun nasıl olacağına dair zaten oldukça net bir fikrimiz var."
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, battles with Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Modern araçların ağırlığı ve boyutları artık sadece taraftarları değil, mühendisleri de şaşırtıyor. 2022 yılında şasi boyutunu kısaltmaya ve dingil mesafesini sınırlamaya çalıştık."
"Genel anlamda istediğimiz kadar olmasa da, bir noktaya kadar sınırladık. 2026 yılı için planlanan araçlarda, daha da ileri gitme ve boyutları mümkün olduğunca küçültmek istiyoruz. Bu sayede araç daha hafif olacak."
"2022 araçları neredeyse 700 kg ağırlığında. Bu, özellikle de şampiyonaya ilk başladığım döneme kıyasla çok fazla. O günlerde araçlar 400, en fazla 500 kg ağırlığındaydı. Ancak modern araçlar kıyaslanamayacak şekilde daha güvenliler."
"İnsanlar, araçlardaki elektronik sistemlerin artması ve 18 inç lastiklere geçilmesi nedeniyle yeni araçların çok ağır olduğunu düşünüyorlar ancak son 20 yılda araçlar, esas olarak onları daha güvenli hale getirmeye çalıştığımız için ağırlaştı."
"Evet, hibrit sistem, içten yanmalı motora kıyasla daha ağır ve aynı şey sadece F1 için değil, normal yol araçları için de geçerli. Gerçek bu."
"Ancak yeni nesil araçların ağırlığını mümkün olduğunca azaltmak adına tüm mühendislik bilgilerimizi uygulamalıyız. Böylece mümkün olduğunca hafif olurlar."
"Yeni araçların daha küçük, daha hafif ve daha kıvrak olmalarını istiyoruz. Bu tür araçları sürmek çok daha keyifli olacak." dedi.
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