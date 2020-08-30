Binotto: "Ferrari'nin Spa'da yaşadığı lastik sorunları tek seferlik"

İtalyan ekip sıralama turlarında Charles Leclerc ile 13. olurken, Sebastian Vettel'le ancak 14. olabildi ve iki araçla da ikinci bölümde elendi.

Ancak Ferrari, üçüncü antrenman seansında Q1'de elenecek gibiydi ve hatta Q1'deki ilk turların ardından da elenme riskleri vardı.

Takımın düzlüklerde yaşadığı zorluklar yeni değil, çünkü sezon başından beri motor tarafında zorluklar bulunuyor. Ancak Binotto, bu kadar geride kalmalarının "Spa'ya özgü" olduğunu ve kalıcı bir şey olmadığını belirtiyor.

Binotto, Sky Italia'ya verdiği demeçte, "Sorun bu hafta sonu ile ilgili. Lastikleri nasıl çalıştıracağımızı anlayamadık."

"Sonuçta bu araç -tıpkı rakiplerimizin sahip olduğu gibi- önceki yarışlarda sahip olduğumuzla aynı araç. Yani bizim için işe yaramayan bir şey var. Çünkü olması gereken yerin çok daha gerisinde görünüyoruz."

"Ayrıca rakiplerimizden farklı bir şey yapmaya çalıştık ve yarışın ıslak geçebileceğini de hesaba katarak yüksek yere basma gücü ayarı yaptık. Bundan ötürü de sıralama turları performansımızdan biraz ödün vermiş olduk. Bunun etkisini ilk ve üçüncü sektörde gördük." dedi.

Ferrari bu hafta sonu lastik sorunlarıyla uğraşıyor ve bu durum takım mühendislerinin kafasını karıştırmış durumda.

Takım şimdi yanlış giden şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyor.

Ferrari spor direktörü Laurent Mekies şunları söyledi: "Başlangıçta bizi doğru aralıktan bu denli uzaklaştıran şeyin sebebini anlamamız gerekiyor."

"Temel sebebini anladığımızdan emin olmak için duruma doğru şekilde bakmamız gerekiyor, böylece bununla tekrar başa çıkmak zorunda kalmayız."

Ferrari, sıralama turlarında lastikleri daha iyi kullanmanın bir yolunu bulsa da, yarışın kolay geçmesini beklemiyor. Yapılan yüksek yere basma gücü ayarından ötürü de yarışın yağmurlu geçmesini umut ediyor.

Mekies, "Geriden başlayan herhangi biri, durumu değiştirebilecek herhangi bir şeyi her zaman memnuniyetle karşılar. Yani evet, başlangıç ​​konumlarımız göz önüne alındığında yağmur olması biraz daha iyi olacak."

"Ayrıca yarış hızına yönelik bazı seçimler yaptık ve aracı daha fazla yere basma gücüyle piste çıkardık." dedi.

Bunun, takımın risk almaya istekli olduğu anlamına gelip gelmediği sorulduğunda, “Evet kesinlikle. Bu aralar hafta sonlarımız bu şekilde ilerliyor gibi duruyor. Ancak dediğim gibi, zor bir zamandan geçiyoruz. Bu tür engelleri aşmak biraz zorlayıcı. Ama dediğim gibi, bir grup olarak kesinlikle birlikte nasıl ilerleyeceğimizi öğreniyoruz ve doğru hıza geri döndüğümüzde bunun olumlu etkisi olacağından eminim. " yanıtını verdi.

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