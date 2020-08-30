Racing Point, sıralama stratejisinde hata yaptığını kabul etti

Sergio Perez ve Lance Stroll, sıralama turlarının son bölümüne orta hamurla geçmek istediler ancak yeterince hızlı olamayınca yumuşak hamuru da kullanmak durumunda kaldılar.

Bunun sonucunda her iki sürücü de son bölümde sadece tek bir yumuşak hamurla tur atabildi. Perez sekizinci olabilirken, Stroll dokuzuncu sırada yer aldı. Ancak takım daha iyi pozisyonlarda olmayı bekliyordu.

Szafnauer, “Sanırım orta hamurla biraz iyimserdik. Yarışı düşünerek bu lastikle son bölüme kalma planımız vardı.”

“Orta hamurun geçmemiz için yeterli olacağını bekliyorduk. İlk turların ardından 10 ve 11. sıralardaydık. Ve bunu motordaki sıralama modu olmadan attık.”

“Son bölüme geçip geçememe konusunda sınırdaydık. Belki geçebilirdik, ancak risk almak istemedik. Bölümü o şekilde geçebilseydik, son bölümde herkes gibi iki yeni set lastiğe sahip olabilirdik.”

“Ne yazık ki son bölümde tek bir yumuşak lastik setimiz vardı ve her iki sürücümüz de son virajda hata yaptı ve zaman kaybettiler. Ve herkes birbirine çok yakın olduğu için 0.2 saniye kayıp ile ne yazık ki çok yer kaybediyorsunuz.”

“İkinci çizgiyi kapatmak sanırım mümkün değildi. Ancak beşincilik ve altıncılık, yeni bir set lastiğimiz daha olsa mümkün olabilirdi.”

“Genellikle pist sonradan ısınıyor. Ancak son bölümdeki tek turumuzu seansın başında atmalıydık, çünkü son dakikalarda kırmızı bayrak gibi şeylerin olma ihtimali var ve hiç tur atamayabilirdik.”

“İlk dakikalarda piste çıktık ve ne yazık ki diğerleri gelişti ve sekizinci ile dokuzuncu olduk.”

“Burada geçiş yapabilirsiniz. Ve altımızda iyi bir yarış aracı var, uzun sürüşlerimiz de oldukça güçlü görünüyor. Bu yüzden bazı iyi puanlar almayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Burada başlangıç pozisyonu, bazı pistlerdeki kadar önemli değil.”

“Aracı normal bir yarış için ayarladık. Ve genelde aracı yarış için iyi bir şekilde ayarlama konusunda hata yapıyorduk. Yani yağmur yağsa bile iyi olacağız.”

“Eğer yarışı başlangıç pozisyonumuzdan yukarıda bitirirsek, bizim için başarı olur ve beşincilik ile altıncılığın mümkün olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.