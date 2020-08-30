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Formula 1 / Son dakika

Vettel ve Leclerc, puan kazanmak için "ellerinden geleni" yapacak

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Vettel ve Leclerc, puan kazanmak için "ellerinden geleni" yapacak
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, yarışın başlamasına kısa bir süre kala açıklamalarda bulundular.

İtalyan ekip, sıralama turlarında 13. ve 14. en iyi zamanları yaptılar ve geride kaldılar.

Bu iki ismin yarışta puan alması oldukça zor görünüyor, çünkü ilk ondan başlayan isimlerin yarış temposu çok güçlü gözüküyor. Hatta AlphaTauri de oldukça iyi görünüyor.

Sebastian Vettel, yarışa yaklaşık 1.5 saat kala şöyle dedi: "Dün Ferrari için kötü bir gündü, ancak güçlü kalmalı ve bununla baş etmeliyiz."

"Artık sıralama turlarının sonuçları konusunda daha sakiniz çünkü bugün yeni bir gün ve yeni bir şans. Puan kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

"Motor gücünün önemli olduğu pistlerde problemlerimiz var, bu yüzden önümüzdeki hafta sonu da zor anlar geçireceğiz."

"Ama şimdi sadece Spa'daki yarışı düşünüyoruz ve ilk ona girmeye çalışacağız. Ardından bir sonraki Grand Prix'ye odaklanacağız. Bu yıl Monza'da taraftar desteği olmadan işler farklı olacak."

"Bizim için kolay olmayacak ama zor zamanlarda bile en iyisini yapmaya çalışıyoruz." 

Charles Leclerc ise şunları ekledi: “Mevcut durumun, sezonun başlangıcından bile daha zor olduğunu düşünüyorum. Ancak takım arkadaşımla aynı fikirde olsam da durum bu. Bugün yeni bir gün ve yarışı olabildiğince iyi götürmeye çalışacağız."

"Sebastian ve ben az önce yağmur yağması durumunda neler yapabileceğimizi tartıştık ve yarış ıslak zeminde yapılsa bile, bize önemli bir avantaj sağlayacağını düşünmüyorum. Daha iyi sıralama turları için yere basma gücünü azalttık. Bu da ıslak zeminde bize yardımcı olmayacak. Şahsen yağmurda dans etmek zorunda kalmamayı tercih ederim!"

"Puan kazanmak çok zor olacak ama ilk 10'da bitirmek için kesinlikle her şeyi yapmalıyız. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım. "

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Liste

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
1/4

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
2/4

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
3/4

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
4/4

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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