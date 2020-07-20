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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari, organizasyon yapısında değişiklikler düşünmeye hazır"

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Binotto: "Ferrari, organizasyon yapısında değişiklikler düşünmeye hazır"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 Tem 2020 08:31

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, sezona yaptıkları hayal kırıklığıyla dolu başlangıcın ardından organizasyon yapısında değişiklikler yapmaya hazır olduğunu açkıladı.

İtalyan ekip büyük umutlarla başladığı 2020 sezonunda Mercedes'in ciddi oranda arkasında kaldığı gibi, podyum savaşının da uzağında kaldı. Şu anda orta grupta savaşan İtalyan ekibin, ön bölüme yaklaşması için önemli adımlar atması gerekiyor.

Ferrari adına zorlu geçen Macaristan Grand Prix'sinden hemen sonra konuşan takım patronu Mattia Binotto, başlangıçta korktuklarından daha kötü durumda olduklarını kabul etti ve bir şeyleri farklı şekilde yapabilmek adına organizasyon yapısında değişiklikler de dahil olmak üzere her türlü seçeneğin masada olduğunu duyurdu.

Macaristan Grand Prix'sinden sonra konuşan Binotto, “Sanırım Barcelona'da yeterince hızlı olmadığımızı biliyorduk, ancak böyle zor bir durumda olmayı da beklemiyorduk. Bu yüzden kesinlikle beklediğimizden daha kötüyüz."

"Art arda 3 yarışın ardından Silverstone öncesinde birkaç hafta boşluk olacak. Bu süreçte aracın ve organizasyonun tüm yönlerini Maranello'da değerlendirmek önemli olacak. Gelişmemiz gereken yerlerde bunu yapmalıyız." dedi.

Motorsport.com, geçtiğimiz günlerde Ferrari'nin takım patronu değişikliğini düşünmediğini, fakat altyapı değişiklikleri fikrine açık olduğunu öğrenmişti. Bu kapsamda Binotto'yu daha iyi desteklemeye yardımcı olacak yeni bir teknik direktör gibi üst düzey bir isim takıma katılabilir.

Binotto, Ferrari için önceliğin SF1000'de tam olarak nerede yanlış yaptığını anlamak olduğunu söyledi. İtalyan takım patronuna göre ikinci Avusturya yarışındaki güncellemeler aracın gelişimine yardımcı oldu fakat ön bölüme yaklaşmaları için yeterli değildi.

Binotto, “Avusturya'da getirdiğimiz güncellemelerin rüzgar tüneli ve pist üstündeki korelasyonu geliştirdiğini düşünüyorum."

"Ancak performans anlamında fark devam ediyor. Düzlüklerde hızlı değiliz ve virajlarda da hızlı değiliz.  Genel olarak sahip olduğumuz aracı tüm alanlarda geliştirmeliyiz. Her şey bu kadar basit." dedi.

 

Binotto, Ferrari'nin gelişim umutlarının önümüzdeki 1.5 yıllık dönemde araçların dondurulacak olmasından olumsuz etkilendiğini kabul etti.

“Tam özgürlüğe sahip olmamak kesinlikle işimizi daha da zor hale getirecek. Ama sanırım neden bu kadar yavaş olduğumuzu -tam olarak- anladığımız zaman, bu farkı ne kadar kapatabileceğimizi anlayabileceğiz."

“Bence bunu öğrenmek için henüz çok erken. Bu yüzden önce aracı anlamaya çalışmalıyız. Sonrasında kısa süre içerisinde nerede gelişebileceğimize odaklanacağız. Sorunuza sezonun ilerleyen kısmında cevap vereceğim. ”

Ferrari'nin ön bölüme dönüşünün ne kadar zaman alacağı sorusuna Binotto, "Uzun zaman alacak çünkü birkaç hafta içinde çözülebilecek bir şey değil, bu yüzden sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum."

“Daha önce de söylediğim gibi, tüm alanlarda hızlı olmadığımız için tüm alanları geliştirmeniz gerekiyor. Yani basit bir numara veya basit bir çözüm veya basit bir paket ile çözülebilecek bir şey değil. Bu yüzden zaman alacak. Peki ne kadar vakit alacak? Henüz bu konuda bir cevabım yok.”

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Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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