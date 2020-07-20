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Formula 1 / Son dakika

Vettel ve Leclerc'e göre Hamilton'ı durdurabilecek tek isim Bottas

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Vettel ve Leclerc'e göre Hamilton'ı durdurabilecek tek isim Bottas
Ekleyen:
, Editör
20 Tem 2020 09:42

Ferrari pilotları Lewis Hamilton'ın bu sezon için şampiyonluğun favorisi olduğunu ve onu yenebilecek tek pilotun da takım arkadaşı Valtteri Bottas olduğunu belirttiler.

Lewis Hamilton, ilk yarışta aldığı cezanın ardından dördüncülüğe gerilerken, son iki hafta sonunda mükemmel bir performans sergiledi ve zafere ulaştı.

İngiliz pilot şu anda şampiyonada zirvede yer alıyor ve geçtiğimiz hafta sonu kariyerinin 86. zaferini elde etti.

Şu noktada Mercedes pilotu Valtteri Bottas dışında Hamilton'ı durdurabilecek tek isim geçen hafta sonu ikinci olarak iki Mercedes arasına giren Max Verstappen gibi görünüyor.

Bu yıl Hamilton'ın şampiyon olamayacağı herhangi bir senaryo olup olmadığı sorusuna Vettel, "Bu tamamen Bottas'a bağlı." yanıtını verdi.

Leclerc ise, "Evet, sanırım Lewis [şampiyonluk için] ana aday. Ama muhtemelen şampiyon olmasını engelleyebilecek tek kişi Valtteri." dedi.

Öte yandan Vettel, Ferrari'nin hızının Macaritan'da daha iyi sonuçlar için yeterli olmadığını kabul etti.

Alman pilot, "Açıkçası şimdiye kadar üç yarışınız vardı ama benim için iki tane vardı."

"Avusturya'daki ilk yarış çok karmaşık ve taviz verdiğimiz bir yarıştı. Bu yüzden aracın performansının pazar günü normale döndüğünü görmek güzeldi. Ama aynı zamanda şu anda sahip olduğumuz normalin insanları baskı altında tutmak için yeterince iyi olmadığı da bir sır değil."

"Sanırım dün üçüncü çizgiyi alarak aşağı yukarı araçtan her şeyi çıkardık. Ancak genel olarak bugün daha iyi bir yarış çıkarmalıydık. Özellikle yarışın başlarında daha iyi performans göstermemiz gereken aralıklar vardı."

"Sonrasında bir şeyler söylemek kolay, fakat diğer insanlar bugün bizden daha iyi bir iş yaptı. Pit hamlelerini bizden daha erken yaptılar. Açıkçası amacımız ve hedefimiz diğerlerinden daha iyi bir iş yapmak ve bugün bu konuda biraz yetersiz kaldık." dedi.

Vettel, kuru zemin lastiklerine geçme kararında geç kaldıklarını da kabul etti.

"Avusturya'ya kıyasla daha iyi bir performanstı. Ancak yarışın ilk turlarında daha fazla kumar oynasaydım, ve dördüncü tur yerine üçüncü turda pite girseydim biraz daha iyisini yapabildik. Piste çıkmadan önce pit yolundaki araçların geçmesine izin vermek zorunda kaldım. Ama sonunda yapabileceğimizin en iyisi beşincilik veya altıncılıktı."

"Sonlara doğru lastiklerle mücadele ediyordum ve daha fazla savaşmak istesem bile Alex'i arkamda tutma konusunda yapabileceğimiz çok şey yoktu. Şu noktada olmak istediğimiz yerde değiliz. Ama en azından bugün yapabileceğimiz her şeyi yaptık."

Vettel, yumuşak lastik yerine orta lastiğe geçiş kararını kimin aldığı sorusuna, "Buna tüm takım birlikte karar veriyoruz. Charles benden önce pite girdi ve o zaman şartlar zordu. Böyle şartlarda genellikle orta ve sert lastiklerde problemler oluyor. Bu yüzden yumuşak lastik tercih edilebilir gibi görünüyordu. Yağmur ihtimali de vardı, ama hiç gelmedi. Sadece birkaç damla yağdı. Dediğim gibi, diğerleri bizden daha iyi bir iş yaptılar. Kararlarda daha hızlı davrandılar. İşimizi daha iyi yapmalıyız ama şimdiye kadar bunu başaramadık." yanıtını verdi.

 
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Editör Kemal Şengül

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