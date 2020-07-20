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Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Red Bull: "Bazı anormallikler, 2020 aracının yanlış davranmasına neden oluyor"

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Red Bull: "Bazı anormallikler, 2020 aracının yanlış davranmasına neden oluyor"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 Tem 2020 08:05

Red Bull takım patronu Christian Horner, 2020 Formula 1 aracında bazı anormallikler olduğunu ve bunların aracın yanlış şekilde davranmasına neden olduğunu belirtti.

Milton Keynes merkezli ekip, 2020 sezonuna Mercedes'e bir adım daha yaklaşabilme umuduyla başladı ve sezon öncesi testlerinin ardından bunu yapabilecek gibi görünüyorlardı.

Ancak şimdiye kadar, son altı yılın tamamında şampiyonluğa ulaşan Alman üreticiyi tehdit edebilecek kadar güçlü değillerdi. Hem Max Verstappen hem de Alex Albon araçla ilgili denge sorunları yaşadılar ve aracı kontrol etmekte zorlandılar.

Verstappen buna rağmen Macaristan Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlayarak mükemmel bir performans ortaya koydu.

Ancak bu, Red Bull'un saf hız anlamında Mercedes'in gerisinde olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Takım patronu Christian Horner, "Araçla ilgili bazı anormallikler var ve [RB16] beklediğimiz gibi davranmıyor."

“Bunu anlamak ve önümüzdeki yarışlar için çözmek için çok fazla çalışma yapılıyor. Bu yüzden [Verstappen'in] yükselişinin çok güçlü olduğunu düşünüyorum, ama yine de gördüğümüz gibi Mercedes'in elinde oldukça fazla hız var." dedi.

Red Bull, RB16'yı anlamak adına çok sayıda ayar değişikliği yaptı ancak şimdiye kadar sorunun sebebini bulamadı. Her iki sürücü de ilk yarışlarda pek çok kez spin attılar ve bu da aracın limitlerde olduğunu gösteren bir başka kanıt gibi görünüyor.

Horner, Red Bull'un odak noktasının bazı koşullarda neden daha güçlü olduklarını ve bazı koşullarda daha öngörülemez hale geldiklerini anlamak olduğunu belirtti.

"Bence aerodinamik olarak yanlış davranan (yanlış giden) bir şey var. Açıkçası bunu anlamamız ve bunu çözmemiz gerekiyor."

"Araç belirli şartlar altında beklediğimiz gibi davranıyor ve bazılarında ise davranmıyor."

"Bence bu hafta sonu çok iyi veriler topladık. Takımı bunu anlamak ve mümkün olan en kısa sürede çözmek için çok çalışacak".

Mercedes sezona çok iyi başladı ve ilk üç yarıştaki zaferlerinin ardından şampiyonada önemli bir avantaj elde etti. Çoğu kesim Alman üreticinin bu yıl da şampiyon olacağını düşünüyor.

Bu farkın kapatılabilir olup olmadığı sorusuna Horner  "Bu, önemli bir fark, ama bu RB16'dan ne kadar performans alabileceğimize de bağlı."

“Burada temel olarak iyi bir araca sahip olduğumuzu biliyoruz. Sadece simülasyonda tahmin ettiği gibi davranmıyor."

“Bunu anlamalıyız ve yapması gereken şeyi yaptığından emin olmalıyız. Şimdiye kadar durum böyle değildi. Bence bu hafta sonu çok iyi veriler topladık. Takım bunu anlamak ve çözmek için çok çalışıyor." yanıtını verdi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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