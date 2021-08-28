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Formula 1 / Belçika GP Sıralama turları raporu

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun 12. yarışı olan Belçika Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!

Yaz arasından sonra gerçekleştirilecek ilk yarış olan Belçika Grand Prix'si sıralama turları, yağmur altında yapıldı ve pole pozisyonu savaşı oldukça keyifliydi.

İlk iki bölümde McLaren pilotu Lando Norris en hızlı isim olsa da, son bölümde kaza yaparak seansa veda etti ve pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Büyük yarış pazar günü TSi 16:00'da gerçekleştirilecek.

Yarış gridi: (Cezalar sonrası)

Sıra Sürücü Şase Motor Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 1'59.765  
2 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 2'00.086 0.321
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 2'00.099 0.334
4 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 2'00.864 1.099
5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 2'00.935 1.170
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 2'01.164 1.399
7 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 2'02.112 2.347
8 France Esteban Ocon Alpine Renault 2'03.513 3.748
9 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes    
10 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'57.721  
11 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'58.056  
12 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 1'58.137  
13 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 2'02.502 2.737
14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'58.205  
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 2'02.306 2.541
16 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 2'02.413 2.648
17 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 2'03.973 4.208
18 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 2'04.452 4.687
19 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 2'04.939 5.174
20 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'58.231  
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George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü bölüm: Verstappen son turuyla pole'de, Russell harika turuyla ikinci!

Sıralama turlarının üçüncü bölümüne Mercedes, Red Bull ve McLaren pilotlarına ek olarak Sebastian Vettel, George Russell, Esteban Ocon ve Pierre Gasly kaldı.

Üçüncü bölümde yağmur yeniden etkili oldu ve sürücüler mavi logolu yağmur lastiklerine geçmek zorunda kaldı.

Hem Sebastian Vettel hem de Lando Norris, pistte çok fazla su olduğunu, bu yüzden de kırmızı bayrak çıkması gerektiğini söylediler. Bundan saniyeler sonra da Norris, Eau Rouge'da bariyerlere çarparak büyük bir kaza yaptı.

Norris neyse ki iyiydi ancak aracında büyük hasar oluştu ve seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Seans yeniden başladıktan sonra pist üstünde aşırı su  yoktu ve sürücüler yeşil logolu yağmur lastikleriyle piste çıktılar.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ilk zaman turunda 2:01.552 yaptı ve Max Verstappen'in 0.973 saniye önünde ilk sıraya yerleşti.

Son turlarda gözler Hamilton, Max Verstappen ve sürpriz şekilde George Russell'ın üzerindeydi. Çünkü İngiliz pilot en iyi sektörlerle geliyordu.

Russell turu tamamladığında 2:00.086 yaptı ve geçici olarak pole pozisyonuna yükseldi. Ancak Max Verstappen, kusursuz bir son tur çıkardı ve 2:00'ın altına inebilen tek isim oldu.

Verstappen 1:59.765'lik turuyla pole pozisyonuna ulaştı ve bu yılki pole pozisyonu sayısını altıya yükseltti.

Russell, sıralama turlarının son bölümüne kalarak başlı başına harika bir performans sergilemişti. Fakat üçüncü bölümün son anlarında mor dereceleri yaparak herkesi şaşırttı. Bir noktada ilk sıraya çıkan Russell, Verstappen'in turuyla ikinci sıraya düşmüş olsa da Williams kariyerindeki en iyi başlangıç pozisyonunu elde etmiş oldu.

Hamilton, son zaman turunda Russell ve Verstappen'den yavaş kalarak seansı üçüncü sırada tamamladı.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo seansın son anlarında attığı 2:00.864'lük turuyla beraber sıralama turlarını dördüncü sırada tamamlayarak McLaren kariyerinin en iyi sıralama turlarını geçirdi.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel 2:00.935'lik turuyla beşinci olup yine Aston Martin'le en iyi grid pozisyonunu elde ederken, Pierre Gasly altıncı, Sergio Perez yedinci ve beş sıra grid cezası bulunan Valtteri Bottas sekizinci oldu.

İlk onu Alpine pilotu Esteban Ocon dokuzuncu olurken, Lando Norris yaptığı kaza nedeniyle 10. sırada kaldı.

Üçüncü bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 6 1'59.765  
2 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 7 2'00.086 0.321
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 2'00.099 0.334
4 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 6 2'00.864 1.099
5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 7 2'00.935 1.170
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 6 2'01.164 1.399
7 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 6 2'02.112 2.347
8 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 6 2'02.502 2.737
9 France Esteban Ocon Alpine Renault 7 2'03.513 3.748
10 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 2    
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Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Q2 - İkinci bölüm: Norris yine lider, Ferrari pilotları elendi

İkinci bölüm de yine ıslak zeminde başladı ve sürücüler baştan sona yeşil logolu geçiş lastiklerini kullandılar.

Bu bölümde de yine Lando Norris fırtınası vardı ve İngiliz pilot peş peşe hızlı tu turlar attı.

Son anlarda 1:56.025 yapan Norris, seansın en hızlı zamanına imza attı ve zaman bu seansın da en hızlı ismi oldu.

Mercedes pilotu Hamilton 0.204 saniye geride ikinci olurken, Valtteri Bottas 0.270 saniye geride üçüncü ve Pierre Gasly 0.415 saniye geride dördüncü oldu.

Max Verstappen bu bölümü 0.534 saniye geride beşinci bitirdi.

George Russell, Williams ile son bölüme kalarak bir kez daha büyük bir başarıya imza atarken, Ferrari pilotları ikinci bölümde elendi.

Charles Leclerc, son bölüem kalmayı 0.3 sanyie farkla kaçırıp 11. olurken, Nichols Latifi 12. ve Carlos Sainz 13. oldu.

Fernando Alonso, istediği turu çıkarmakta zorlandı ve 14. oldu. İlk 15'i ise Esteban Ocon tamamladı.

İkinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 8 1'56.025  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 8 1'56.229 0.204
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 8 1'56.295 0.270
4 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 8 1'56.440 0.415
5 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 6 1'56.559 0.534
6 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 7 1'56.814 0.789
7 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 7 1'56.886 0.861
8 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 8 1'56.950 0.925
9 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 8 1'57.127 1.102
10 France Esteban Ocon Alpine Renault 8 1'57.354 1.329
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 8 1'57.721 1.696
12 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 8 1'58.056 2.031
13 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 7 1'58.137 2.112
14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 8 1'58.205 2.180
15 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 7 1'58.231 2.206
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Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Norris ve McLaren lider!

Sıralama turlarının ilk bölümü, seans öncesinde yağan yoğun yağmur nedeniyle ertelendi. Yaklaşık 15 dakikalık bekleyişin ardından seans, ıslak zeminde başladı.

Seans başladıktan sonra yeşil logolu geçiş lastiğini seçen Williams pilotları hariç herkes mavi logolu yağmur lastiğini tercih etti.

Nicholas Latifi daha henüz ilk turunda spin attı ancak yola devam edebildi.

İlk birkaç turun ardından Russell ve Latifi peş peşe hızlı turlar attılar. Bu da geçiş lastiklerinin piste daha uygun olduğu anlamına geliyordu. Bunun diğerleri de pite girerek geçiş lastiklerini taktılar.

Sonrasında her turun ardından dereceler gelişti ve McLaren pilotu Lando Norris, 1:58.301'le seansın en hızlı ismi oldu.

Max Verstappen 0.4 saniye geride ikinci, Lewis Hamilton 0.9 saniye geride üçüncü ve Sergio Perez 1 saniye geride dördüncü oldu.

Williams pilotları George Russell ve Nicholas Latifi, 5. ve 10. en iyi zamanları yaparak ikinci bölüme kaldılar.

Elenen isimler arasında ise sürpriz yoktu. Anttonio Giovinazzi seansı 16. sırada tamamlayıp elenirken, Yuki Tsunoda 17., Mick Schumacher 18. ve Kimi Raikkonen 19. oldu.

Nikita Mazepin ise 20. olarak bu yıl bir kez daha Schumacher'e geçildi.

İlk bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 9 1'58.301  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 8 1'58.717 0.416
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 8 1'59.218 0.917
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 9 1'59.334 1.033
5 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 9 1'59.864 1.563
6 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 8 1'59.870 1.569
7 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 9 2'00.175 1.874
8 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 9 2'00.387 2.086
9 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 8 2'00.728 2.427
10 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 9 2'00.966 2.665
11 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 8 2'01.184 2.883
12 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 8 2'01.583 3.282
13 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 9 2'01.597 3.296
14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 8 2'01.653 3.352
15 France Esteban Ocon Alpine Renault 8 2'01.824 3.523
16 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 9 2'02.306 4.005
17 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 9 2'02.413 4.112
18 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 9 2'03.973 5.672
19 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 9 2'04.452 6.151
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 8 2'04.939 6.638
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