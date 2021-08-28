Ferrari pilotları, son bölüme kalamamaları hakkında konuştular

Belçika'da sıralama turları öncesinde yağmur şiddetini arttırmıştı ve seans içinde de yağmur geçişleri yaşandı, bu yüzden koşullar sürekli olarak değişiyordu. Yağmur için ayar yaptığına dair söylentiler ortaya atılan Ferrari ise sıralama turlarında iki aracıyla da son bölüme kalamadı.

Sıralama turları hakkında konuşan Carlos Sainz, koşulların oldukça zorlayıcı olduğunu söylerken; Lando Norris'in büyük kazasının ardından iyi olmasından ötürü mutlu olduğunu da ekledi.

Sainz, "Oldukça zorlayıcı koşullar vardı. Onun [Norris'in] iyi olmasına sevindim, büyük bir kazaydı. Bu kaza bu virajın belki de biraz daha değiştirilmesi gerektiğini gösteriyor."

"Benim için üzücüydü çünkü uzun süredir yağmurda hiçbir yerde olamadığım ilk seanstı. Neyin yanlış gittiğini ve yanlış giden şeyi nasıl geliştirebileceğimizi incelememiz gerek. Bu normal değildi. Bu araçla normalde Imola'da çok hızlıydık ama bugün nedense bir şeyler doğru değildi." dedi.

İkinci bölümün hemen başında Sainz'a telsizden seansın ilk 5 dakikasında yağmur yağacağı söylenmişti ancak yağmur biraz daha geç geldi. Sainz'a doğru anda pistte olup olmadıkları soruldu.

Sainz, piste biraz erken çıktıklarını ancak "ana sorununun" bu olmadığını söyledi.

"O anki datalarımıza göre evet, doğru zamanda pistteydik. Çünkü birkaç dakika içinde yağmur yağacağını düşünüyorduk."

"Yağmur yağmaya başlamadan hemen önce geçiş lastikleriyle piste çıktık. Sonrasında yağmur 3 dakika gecikti, bu da çok erken piste çıktığımız anlamına geldi. Olan oldu. Bu [piste erken çıkmak], bugünkü ana sorunum değildi. Ana sorunum araçtaki hissiyattı, ön lastiklerde yol tutuşu olmamasıydı."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

İkinci bölümde elenen diğer Ferrari pilotu Charles Leclerc'e de doğru anda piste çıkıp çıkmadıkları soruldu. Leclerc, piste erken çıktıklarını düşündüklerinden dolayı ikinci bölümün sonunda takıma kızmış ve radyodan "çuvalladıklarını" söylemişti.

Leclerc, takımın ikinci bölümün sonunda yağmur yağmasını beklediğini ve bu yüzden piste erken çıktıklarını dile getirdi.

"İkinci bölümdeki ikinci tur için belki de biraz erken piste çıkmış olabiliriz ama bunu neden yaptığımızı seansın sonrasında anladım."

"İkinci bölümün ardından aracın içinde hayal kırıklığına uğramıştım ve radyoda bunu takıma da ilettim. Ancak sonrasında bana radarda ikinci bölümün sonunda yağmur gördüklerini söylediler. Yani şimdi neden piste erken çıktığımızı anlıyorum."

Leclerc ayrıca, aracın dengesinden "oldukça memnun" olduğunu belirtti ve yarınki yarış hakkındaki görüşlerini de paylaştı.

"Bugün, özellikle sıralama turlarında, aracın dengesinden oldukça memnundum. Genel performansımız McLaren kadar iyi değildi. McLaren'ın bu tür koşullardaki performansı çok ama çok etkileyici."

"Ancak bence genel olarak araç dengemiz oldukça iyiydi, sadece genel performansımız istediğimiz seviyede değildi."

"Yarın neler olacağını göreceğiz. Bence yarın çok çetrefilli bir yarış olacak. Yağmur yağsa da yağmasa da yarın iyi bir sonuç için biraz şans gerekebilir ama bu, yarışmanın bir parçası. Bu, heyecanlı bir yarış ortaya çıkmasını sağlamalı."