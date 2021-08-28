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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Leclerc: "Bugün ilk beşe girecek hızımız yoktu"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Belçika GP sıralama turlarında ilk 10'un dışında kalan Charles Leclerc, tempo eksikliği yaşadıklarını kabul etti.

Leclerc: "Bugün ilk beşe girecek hızımız yoktu"

Charles Leclerc, pek çok fırsatın olduğu yağmurlu Belçika GP sıralama turlarında son bölüme kalmayı başaramadı ve yarışa 11. sıradan başlayacak.

Ferrari ile antrenmanlarda da gerilerde kalan Leclerc, tempo eksikliği yaşadığını dile getirdi.

Leclerc, "Genel anlamda tempo eksikliğimiz vardı. Bunun sebebini biliyor muyuz henüz emin değilim."

"Bugün 11. sıradan biraz daha rekabetçi olduğumuzu hissettim. Kesinlikle ilk beşten başlayabilmek adına verilen mücadelede değildik ama 5 ila 10. sıralar arasında olabilirdik, bizim yerimiz orasıydı."

"Fakat tüm bunlar yarışların bir parçası. Bu tür şartlarda doğru zamanda piste çıkmak gerekiyor. Belki de bugün, ikinci bölümün sonuna doğru biraz yağmur yağdığı için biraz erken çıktık. Bence doğru seçimdi ama sonunda bu şekilde bitti."

"Bu şartlarda lastiklerle ilgili kararı vermek çok zor. Seansın ardından hangisinin daha iyi olduğunu söylemek kolay oluyor ama hayat böyle. Bugün 11. ve 13. sıralardayız. Durum bu." dedi.

Leclerc, Lando Norris'in kazasının da korkutucu olduğunu dile getirdi.

"Bu, gerçekten çok korkutucuydu. Bu kazayı, iki yıl önce bir arkadaşımı kaybettiğim yerde görmek herkes gibi benim için de çok korkutucuydu."

"Lando'nun araçtan kendi başına çıktığını görmek inanılmaz güzeldi. Fakat pist açısından bakarsak, orada değişmesi gereken bir şey olduğunu biliyorlar ve gelecek yıl için değişiklikler planlandığını düşünüyorum ki bunu bilmek güzel. Sadece bu sezon için hiçbir şey olmaması adına dua ediyorum."

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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