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Formula 1 / Bahreyn GP / Antrenman raporu

Bahreyn GP 2. antrenman: Verstappen lider, Norris ikinci!

Ekleyen:
, Editör

2021 Formula 1 Şampiyonası'nın Bahreyn'de gerçekleştirilecek 2. yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Bahreyn GP 2. antrenman: Verstappen lider, Norris ikinci!

Bahreyn'de akşam saatlerinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansı, sıralama turları ve yarışın da aynı saatlerde gerçekleştirildiği düşünüldüğünde daha temsili şartlarda gerçekleştirildi.

Ancak sürücüler, seansın özellikle ilk dakikalarında denge sorunlarıyla boğuştular.

Nikita Mazepin, henüz ilk turlarında aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak seansa olaylı şekilde başlamış oldu.

Saniyeler sonra bu kez Kimi Raikkonen spin attı ancak Mazepin kadar şanslı değildi ve bariyerlere çarparak ön kanadı da dahil olmak üzere aracına epey hasar verdi. Fin pilot, daha sonra tekrar piste çıkabildi.

Sürücüler seansın ilk bölümünü zaman turu denemesi yapmak için kullandılar. Seansın son bölümde ise daha sert lastikler ve dolu depo ile yarış simülasyonu gerçekleştirdiler.

Seansın ilk dakikalarında Lewis Hamilton 1:31.647 yaparak liderliğe oturmayı başardı, ancak dördüncü virajda pist dışına taştığı için zaman turu silindi.

Daha sonra Mercedes pilotu Valtteri Bottas 1:31.503 yapıp liderliğe geçerken, dakikalar sonra Hamilton üç sektörde birden en iyi zamanı yaparak, 1:31.261'lik derecesiyle liderliği aldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yaklaşık 15 dakika sonra Lando Norris sahneye çıktı ve McLaren'la 1:30.942 yapıp ilk sırayı aldı. Ancak McLaren pilotunun liderliği sadece 30 saniye sürdü ve Max Verstappen 1:30.847 yaparak ilk sırayı eline geçirdi.

Seansın kalan kısmında uzun sürüşler yapıldığı için derecesini geliştirebilen bir isim çıkmadı ve Verstappen cuma gününün en hızlı ismi oldu.

Seans içerisindeki sektör analizleri hesap edilerek yapılan bir analizde, en iyi sıralama temposunun Hamilton'da olduğu görüldü. İngiliz pilotun temposu Verstappen'den 0.1 saniye daha iyiydi.

Seansı ikinci sırada tamamlayan isim, cuma gününün yıldızlarından olan Norris oldu. İlk seansta etkileyici turlar çıkaran genç pilot, ikinci seansta Verstappen'i yalnızca 0.095 saniye ardında kaldı ve ikinci oldu.

Mercedes pilotu Hamilton, tüm sektörlerde en iyi zamanı bir araya getirmeyi başaramasa da, seansın en güçlü isimlerinden biriydi ve 0.235 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaptı.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ferrari pilotu Carlos Sainz Jr, yeni takımıyla ilk cuma gününde iyi bir tempo gösterdi. İspanyol pilot, Verstappen'in en iyi derecesinden 0.280 saniye yavaş kalsa da, iki Mercedes'in arasına girerek dördüncü oldu.

Onu 0.091 saniye geriden Mercedes'in diğer pilotu Bottas takip etti. Fin pilot, takım arkadaşından yaklaşık 0.1 saniye daha yavaştı.

McLaren'ın yeni pilotu Daniel Ricciardo, takım arkadaşı Norris'le aynı tempoyu tutturamasa da, ilk seansa kıyasla daha yakın göründü ve 0.383 saniye geride altıncı sırada yer aldı.

AlphaTauri'de Yuki Tsunoda etkileyici bir ikinci seansı geride bıraktı ve 0.447 saniye geride yedinci oldu. Japon sürücü, takım arkadaşı Pierre Gasly'in 0.2 saniye önünde yer almayı başardı.

Aston Martin sürücüleri arasında en iyisi Lance Stroll'dü. Kanadalı pilot, lider Verstappen'in 0.546 saniye gerisinde kalırken, Sebastian Vettel temiz bir tur atmakta zorlandı ve takım arkadaşının 0.376 saniye ardında 14. olabildi.

İlk onu Gasly ve Sergio Perez tamamladı. Meksikalı pilot, takım arkadaşı Verstappen'in 0.656 saniye gerisinde kaldı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Alpine sürücüleri yine ilk ona girmeyi başaramadılar. Esteban Ocon 1:31.601'le 11. en iyi zamanı yapsa da, Fernando Alonso 1:31.770 yaptı ve 15. oldu. Alonso, takım arkadaşından 0.169 saniye yavaş kaldı.

Ferrari'de Charles Leclerc, 1:31.612'lik derecesiyle Sainz'ın 0.5 saniye ardında kalıp 12. olurken, Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi 1:31.740'la 13. ve takım arkadaşı Kimi Raikkonen 1:31.862 ise 16. oldu.

Son dört sırada Williams ve Haas pilotları yer aldı. George Russell 1:32.331'le 17. sırada yer alırken, Mick Schumacher 1:33.297 yaptı ve 18. oldu.

Nicholas Latifi, Schumacher'i 0.1 saniye geriden takip etti. Onun da 0.049 saniye ardında Mazepin yer aldı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle attılar. En çok tur atan pilotlar 28'er turla Nicholas Latifi ve George Russell oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 23 1'30.847  
2 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 25 1'30.942 0.095
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 24 1'31.082 0.235
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 26 1'31.127 0.280
5 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 23 1'31.218 0.371
6 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 22 1'31.230 0.383
7 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 23 1'31.294 0.447
8 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 24 1'31.393 0.546
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 27 1'31.483 0.636
10 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 23 1'31.503 0.656
11 France Esteban Ocon Alpine Renault 24 1'31.601 0.754
12 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 26 1'31.612 0.765
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 27 1'31.740 0.893
14 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 26 1'31.769 0.922
15 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 24 1'31.770 0.923
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 15 1'31.862 1.015
17 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 28 1'32.331 1.484
18 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 24 1'33.297 2.450
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 28 1'33.400 2.553
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 19 1'33.449 2.602
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Alt-etkinlik FP2
Editör Kemal Şengül

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