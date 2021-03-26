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Formula 1 / Son dakika

Schumacher, kartingdeyken 'agresif' Mazepin konusunda uyarılmış

Ekleyen:
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

Mick Schumacher, şu anki Formula 1 takım arkadaşı Nikita Mazepin ile ilk karşılaştığı zaman Rus sürücünün kartingdeki agresif sürüşü konusunda uyarıldığını açıkladı.

Schumacher, kartingdeyken 'agresif' Mazepin konusunda uyarılmış

İkili artık Haas'ta takım arkadaşı, ancak F1'e yükselme yolunda genç kategorilerde düzenli olarak birbirleriyle yarıştılar.

Ancak pistteki ilk karşılaşmaları Schumacher için öne çıkıyor çünkü İtalya'da bir kart yarışına katıldıklarında Mazepin'in taktiklerine dikkat etmesi gerektiğinin kendisine önden söylendiğini hatırlıyor.

Mazepin'le birlikte basın toplantısı sırasında Schumacher konu hakkında şunları söyledi: "2013'te TonyKart'ta takım arkadaşı olduğumuzdan beri tanışıyoruz. Bunun hemen öncesinde ise La Conca'da birlikte bir yarışta yarıştığımızı hatırlıyorum, o zaman sen Zanardi takımı için yarışıyordun."

"Bu aslında benim seni ilk fark edişimdi çünkü takım arkadaşlarımdan biri, seninle yarışırken dikkatli olmam gerektiğini söyledi, çünkü mücadele ederken çok agresif olabiliyormuşsun!"

"Sonrasında tabii 2014'te yine bir senemiz oldu, o KF2'deyken ben KF3'teydim. Ondan sonra ise sürekli birlikte yarıştığımız yarışlar oluyordu, bazı şampiyonalarda birlikteydik, yani hep birbirimizi gördük."

"Bu yüzden aramızda bir saygı olduğunu düşünüyorum. Elbette artık birlikte yakın çok bir şekilde çalışacağız, bazen sadece ikimiz olacağız, yani bu senenin nasıl ilerlediğini görmek çok ilginç olacak."

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Birbirleri hakkında ilk izlenimleri farklı olsa da, ikili Haas'ta oldukça iyi anlaşıyor gibi görünüyor - hatta Mazepin, Schumacher'in tavrını övüyor.

Rus pilot takım arkadaşı hakkında şunları söyledi: "Yarış pilotu olarak ona çok saygı duyuyorum, ayrıca bir insan olarak da kendisini oldukça beğeniyorum."

"Motor sporlarında çok farklı kişilikler var ve bazılarının etrafında dahi olmak çok sıkıntılı olabiliyor. Fakat Mick tam tersi, takım arkadaşım olduğu için kendimi şanslı hissediyorum."

"Takım arkadaşınızı seçemiyorsunuz fakat yanınızda iyi birisinin olması güzel. Takım için de iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum çünkü takım içinde olumsuzluk yokken her ikiniz de sadece ilerleme kat etmek için zorlarsınız. Bu bizim, tek başımıza yarışırken çıkabileceğimizden daha yüksek seviyelere çıkmamızı sağlayabilir."

Oleg Karpov'a muhabirlik yardımları için teşekkürler... 

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Seri Formula 1
Pilotlar Mick Schumacher , Nikita Mazepin
Takımlar Haas F1 Team
Editör Jonathan Noble

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