Verstappen: "Araçta iyi hissediyorum"

Red Bull pilotu Max Verstappen, cuma günkü her iki antrenman seansını da zirvede tamamlayan isim olmayı başardı.

Ancak Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın özellikle ikinci seanstaki temposu çok güçlüydü.

Yine de Verstappen, 2021 sezonunun ilk iki seansını lider tamamlamasının ardından mutlu görünüyor ve araçta kendisini iyi hissettiğini söylüyor.

Genç pilot, "Bu iyiydi. Elbette testle kıyaslandığında yine farklı şartlar vardı ancak araç içerisinde iyi bir hissine sahiptik."

"Lastik anlamında yapılması gereken şeyler var ve dengeyi de biraz daha iyi hale getirebiliriz, ancak genel olarak oldukça mutluyum." dedi.

Aracın iyi görünüp görünmediği sorusuna, "Kesinlikle öyle. Yani oldukça mutlu olduğumu söyleyebilirim. Ancak yarın farklı bir gün olacak. Rüzgar daha da sert esecek ve durumun bu araçlarla oldukça zor olduğunu biliyoruz."

"Haliyle tekrar denemeli ve her şeyi daha iyi hale getirmeliyiz. Yine de hafta sonuna iyi başladığımızı söyleyebilirim." cevabını verdi.

En güçlü rakiplerinin McLaren olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Öyle olduğunu düşünmüyorum. Mercedes motoruyla yarışan araçlar arasında en güçlüsünün yine Mercedes olmasını bekliyorum." yanıtını verdi.