Aston Martin, yeterli yedek parça bulunmaması sebebiyle bir ikilem yaşayabilir

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Sebastian Vettel 3. antrenman seansında ve yarışta büyük denebilecek kazalar yaparken, takım arkadaşı Lance Stroll hem Vettel gibi 3. antrenman seansında kaza yaptı, hem de sıralama turlarının ilk seansında Nicholas Latifi ile tartışmalı bir temas yaşadı. Stroll yarışı puan alamayarak 12. sırada tamamladı.

Yarıştan sonra Aston Martin, Avustralya'da ve fabrikada bulunan kullanılabilir karoser ve süspansiyon bileşenlerinin bir envanterini çıkardı ve Emilia Romagna GP için belirli mevcut parçalardan yeterli bir stoka sahip olmak için yapılması gerekenleri hesapladı.

Takım tüm bu kazalar nedeniyle, Imola için yeni güncellemeler hazırlamak yerine hasarlı parçaları değiştirmeye odaklanmak zorunda kalacak, ancak takım hala planlı güncellemelerin bazılarını araca almayı umuyor.

Takım patronu Mike Krack, "Zor bir hafta sonu geçirdik, araçlarımızda epey hasar oluştu. Her şeyin daha Cuma günü başladığını söyleyebiliriz, güç ünitesinde küçük bir problem tespit ettik ve yeni güç ünitesine geçmek zorunda kaldık."

"Dolayısıyla pek zamanımız olmadı. Ayrıca hepinizin görmüş olduğu pist içi olaylardan dolayı da çok çalışmamız gerekti."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, locks up Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Melbourne'a geldiğimizde geçtiğimiz haftalara göre biraz daha iyi olacağımızı düşündük. Ama belli ki hafta sonu bunu çok fazla gösteremedik, çünkü günün sonunda telafi edebileceğimizden çok daha fazla sorun yaşadık.

"Bence yarışın sonunda halen puan alabileceğimizi umduğumuz bir pozisyondaydık ama bu gerçekleşmedi. Genel olarak, oldukça hayal kırıklığı yaratan bir hafta sonu olduğunu söylemeliyim."

"Yedek parçalarımız azalmaya başladığı için elimizdeki tüm parçaları da toplamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu, ele almamız gereken bir konu.” dedi.

Melbourne'da yaşananların araca güncelleme getirme planlarını tehlikeye atıp atmayacağı sorulduğunda Krack, bunun olabileceğini kabul etti.

"Eminim kazaların sayısını, zarar verdiğimiz kanat ve ön süspansiyonların miktarını saymışsınızdır. Böylece Imola'ya getirmemiz gereken parça miktarını hızlıca hesaplayabilirsiniz. Aslında bunun oldukça doğru bir soru olduğunu söyleyebilirim.

“Güncelleme getirme kapasitemiz olacak mı, yoksa kapasitemizi yedek parçalar için mi kullanmamız gerekecek? Bu tartışmalar devam ediyor.”