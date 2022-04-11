Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Aston Martin, yeterli yedek parça bulunmaması sebebiyle bir ikilem yaşayabilir Sonraki / Norris: "Avustralya GP bir süreliğine en iyi yarışımız olabilir"
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Russell: "Perez'le mücadele etmeye çalışsaydım tempom hızlıca düşerdi"

George Russell, Avustralya'da Mercedes ile ilk podyumunu almadan önce Sergio Perez ile mücadele etmeye çalışsaydı, temposunun "uçurumdan" düşeceğini söyledi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Alex Kalinauckas
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Russell: "Perez'le mücadele etmeye çalışsaydım tempom hızlıca düşerdi"
Haberi dinle

Russell, güvenlik aracı periyodunda Perez ve Lewis Hamilton'dan önce pite gelerek üçüncü sıraya çıkmadan önce, yarışı beşinci sırada götürüyordu.

İngiliz pilota, yarışın bitmesine 20 tur kala üçüncülük için Perez'le yarışmaması söylendi çünkü lastiklerini sona kadar götürmesi gerekiyordu. Perez bu çağrıdan üç tur sonra Russell'ı geçti.

Fakat Russell, Max Verstappen yarış dışı kaldıktan sonra üçüncülüğü almayı başardı.

Bu, takımın Red Bull ve Ferrari'nin hızına yetişemediği için sezona zorluk bir başlangıç yapmasının ardından, Russell'ın Mercedes ile aldığı ilk podyumu oldu.

Russell, "Kazanmak için ön grubun arasında olmanız ve başkalarının talihsizliklerinden yararlanmanız gerekiyor. Bugün de sanırım iki kez şanslıydık ama buna tamamız."

"Brackley ve Brixworth'de bizi yeniden ön tarafa taşımak için çok fazla çalışıyorlar. Bu yüzden podyumda olmak özel." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell, yerini Perez'e bırakmasının ardından "podyum pozisyonunu kaybetmenin zor olduğunu" söyledi ancak takımın uzun vadeli avantajlarını düşününce, mücadeleye girmenin anlamı olmadığını açıkladı.

Russell, "Daha hızlı olan aracı arkada tutmak için her şeyi yapmak istiyorum ama lastikleri korumamız gerekiyordu."

"Sol ön lastik, son virajda daha kötüydü ve o kısımda idare edemedim."

"Gerçekten daha fazla zorlamak istedim ama eğer daha hızlı gitseydim büyük olasılıkla tempomuz uçurumdan düşerdi."

"Lewis'in işleri benim için kolaylaştırmayacağını biliyordum. O asla vazgeçmiyor ve sonuna kadar zorladı. Ancak bence iyi yönettik ve DRS noktasından uzakta kalmayı başardım." dedi.

Mercedes, sezonun başından bu yana W13 aracıyla şiddetli dalgalanma sorunu yaşıyor. Russell, Avustralya'da takımın "rakiplerinden çok uzakta" olduğunu ancak Mercedes'in "asla vazgeçmeyeceğini" söyledi.

Russell, "Ferrari ve Red Bull ile savaşabilmemiz biraz zaman alacak."

"Şu anda çok olağanüstü duruyorlar ama eğer bunu biri yapabilirse, o Mercedes olacaktır." dedi.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Aston Martin, yeterli yedek parça bulunmaması sebebiyle bir ikilem yaşayabilir
Önceki haber

Aston Martin, yeterli yedek parça bulunmaması sebebiyle bir ikilem yaşayabilir
Sonraki haber

Norris: "Avustralya GP bir süreliğine en iyi yarışımız olabilir"

Norris: "Avustralya GP bir süreliğine en iyi yarışımız olabilir"
Yorumları görüntüle
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Verstappen: "Şu anda şampiyonluğa inanmamız için hiçbir sebep yok" Avustralya GP
Formula 1

Verstappen: "Şu anda şampiyonluğa inanmamız için hiçbir sebep yok"

Verstappen: "Yaşadığımız sorunların net bir çözümü yok" Avustralya GP
Formula 1

Verstappen: "Yaşadığımız sorunların net bir çözümü yok"

Norris: "McLaren'ın yükselişi büyük oranda pistten kaynaklanıyor" Avustralya GP
Formula 1

Norris: "McLaren'ın yükselişi büyük oranda pistten kaynaklanıyor"

George Russell Daha fazlası
George Russell
Mercedes, Melbourne'e yeni bir ön kanat getirdi Avustralya GP
Formula 1

Mercedes, Melbourne'e yeni bir ön kanat getirdi

Russell: "Mercedes'in problemlerinin %99'u dalgalanmadan kaynaklanıyor"
Formula 1

Russell: "Mercedes'in problemlerinin %99'u dalgalanmadan kaynaklanıyor"

Mercedes'in yeni tabanı dalgalanmaya çözüm olmadı Bahreyn GP
Formula 1

Mercedes'in yeni tabanı dalgalanmaya çözüm olmadı

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes, önceden aşina olmadıkları sorunların peşinde Avustralya GP
Formula 1

Mercedes, önceden aşina olmadıkları sorunların peşinde

Rome E-Prix: Vandoorne, Frijns'i geçerek pole pozisyonunu kazandı Rome ePrix I
Formula E

Rome E-Prix: Vandoorne, Frijns'i geçerek pole pozisyonunu kazandı

Fittipaldi: "Mercedes'in en büyük sorunu motor" Avustralya GP
Formula 1

Fittipaldi: "Mercedes'in en büyük sorunu motor"

Son Haberler

Mercedes'in aracının altında yanan ışık neydi?
Formula 1 Formula 1

Mercedes'in aracının altında yanan ışık neydi?

Avustralya Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler
Formula 1 Formula 1

Avustralya Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Alpine önemli güncellemeler üzerinde çalışıyor
Formula 1 Formula 1

Alpine önemli güncellemeler üzerinde çalışıyor

Brundle: "Sainz destek rolüne çekilebilir"
Formula 1 Formula 1

Brundle: "Sainz destek rolüne çekilebilir"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.