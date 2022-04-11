Russell: "Perez'le mücadele etmeye çalışsaydım tempom hızlıca düşerdi"

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Russell, güvenlik aracı periyodunda Perez ve Lewis Hamilton'dan önce pite gelerek üçüncü sıraya çıkmadan önce, yarışı beşinci sırada götürüyordu.

İngiliz pilota, yarışın bitmesine 20 tur kala üçüncülük için Perez'le yarışmaması söylendi çünkü lastiklerini sona kadar götürmesi gerekiyordu. Perez bu çağrıdan üç tur sonra Russell'ı geçti.

Fakat Russell, Max Verstappen yarış dışı kaldıktan sonra üçüncülüğü almayı başardı.

Bu, takımın Red Bull ve Ferrari'nin hızına yetişemediği için sezona zorluk bir başlangıç yapmasının ardından, Russell'ın Mercedes ile aldığı ilk podyumu oldu.

Russell, "Kazanmak için ön grubun arasında olmanız ve başkalarının talihsizliklerinden yararlanmanız gerekiyor. Bugün de sanırım iki kez şanslıydık ama buna tamamız."

"Brackley ve Brixworth'de bizi yeniden ön tarafa taşımak için çok fazla çalışıyorlar. Bu yüzden podyumda olmak özel." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell, yerini Perez'e bırakmasının ardından "podyum pozisyonunu kaybetmenin zor olduğunu" söyledi ancak takımın uzun vadeli avantajlarını düşününce, mücadeleye girmenin anlamı olmadığını açıkladı.

Russell, "Daha hızlı olan aracı arkada tutmak için her şeyi yapmak istiyorum ama lastikleri korumamız gerekiyordu."

"Sol ön lastik, son virajda daha kötüydü ve o kısımda idare edemedim."

"Gerçekten daha fazla zorlamak istedim ama eğer daha hızlı gitseydim büyük olasılıkla tempomuz uçurumdan düşerdi."

"Lewis'in işleri benim için kolaylaştırmayacağını biliyordum. O asla vazgeçmiyor ve sonuna kadar zorladı. Ancak bence iyi yönettik ve DRS noktasından uzakta kalmayı başardım." dedi.

Mercedes, sezonun başından bu yana W13 aracıyla şiddetli dalgalanma sorunu yaşıyor. Russell, Avustralya'da takımın "rakiplerinden çok uzakta" olduğunu ancak Mercedes'in "asla vazgeçmeyeceğini" söyledi.

Russell, "Ferrari ve Red Bull ile savaşabilmemiz biraz zaman alacak."

"Şu anda çok olağanüstü duruyorlar ama eğer bunu biri yapabilirse, o Mercedes olacaktır." dedi.