Verstappen: "Aston Martin güvenlik aracı kaplumbağa gibi"

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Verstappen, Melbourne'de ikinci güvenlik aracı periyodunun ardından yarış yeniden başladığında, son virajda önden kayma yaşayan Charles Leclerc'den liderliği alma şansı yakalamıştı.

The Race tarafından Leclerc'e ne olduğu sorulan Red Bull sürücüsü Verstappen, Aston Martin Vantage güvenlik aracıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Verstappen, "Güvenlik aracı çok yavaş gittiği için yol tutuşu çok azdı."

"Kaplumbağa gibiydi. O araçla, artık hasar almış bir aracın olmadığı yerde 140 km/s hızla gitmek inanılmaz bir şey. Neden bu kadar yavaş gitmemiz gerektiğini anlamıyorum."

"Bunu araştırmamız gerekiyor. Mercedes (AMG GT Black Series) kesinlikle daha hızlı çünkü ekstra aerodinamiğe sahip."

"Aston Martin gerçekten yavaş. Kesinlikle daha fazla tutuşa ihtiyacı var çünkü lastiklerimiz çok soğuktu."

"Son viraja geldiğimizde Charles'ın önden kayma yaşadığını görebiliyordum. Bu yüzden 'Biraz daha geride kalacağım ve daha iyi bir çizgi yakalayacağım.' diye düşündüm."

"Ancak şu anda güvenlik aracı arkasında sürme şeklimiz oldukça kötü." dedi.

2022 güvenlik ve medikal araçlarıyla ilgili yayınlanan bilgiye göre Mercedes, 730 bhp'ye, ayarlanabilir süspansiyona ve pist odaklı birkaç özelliğe sahip olmasının yanı sıra 320 km/s hıza ulaşabiliyor.

F1'in güvenlik aracı pilotu Bernd Maylander de, Mercedes'in "yarış aracına ne kadar yakın olduğuna çok şaşırdığını" söylemişti.

Aston Martin de şasi ve aerodinamik modifikasyonları ile basit bir model değil ancak gücü daha az ve 0-100 km/s zamanı daha yavaş.

The Safety Car Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin güvenlik aracının hızı hakkında düşünceleri sorulan Leclerc, The Race'e şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse çok yavaş görünüyor çünkü Formula 1 araçlarıyla çok fazla tutuşa sahibiz ve özellikle sert hamurdayken çok ama çok zordu."

"Isıtmak için çok fazla zorlandım ve sıkıntı yaşadım."

"Daha sonra şikayet etmek istedim ama güvenlik aracının virajda ne kadar kaydığını gördüm ve daha fazlasını yapabileceğini düşünmüyorum. Bu yüzden çok fazla baskı yapmak istemedim."

"Olan bu. Ancak sahip olduğumuz araçlarla, güvenlik aracı arkasındayken lastikleri sıcak tutmak çok zor."

Mercedes pilotu George Russell da Leclerc'e cevap olarak şaka yaptı ve "Mercedes AMG güvenlik aracı ile bu problemi yaşamadıklarını" söyledi.

Fakat aslında, güvenlik aracının hızı hakkında yıllardır düzenli olarak şikayet ediliyor.

Russell daha sonra şunları ekledi: "Ciddi olmak gerekirse Mercedes AMG, Aston Martin'den beş saniye daha hızlı ve bu önemli."

Leclerc ise şu cevabı verdi: "Bir Ferrari getirmemiz gerekiyor ki böylece bir beş saniye daha hızlı olsun!"