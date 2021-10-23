Amerika GP: Üçüncü antrenmanda Perez en hızlısı, Hamilton altıncı

Seansın ilk dakikaları oldukça sakin geçti. Başlangıçta Aston Martin pilotu Sebastian Vettel piste çıkarken, bir piste çıkış turu ve bir pist inceleme turu attıktan sonra garaja geri döndü. Vettel garaja döndüğü anda Alpine pilotu Fernando Alonso piste çıktı.

Start antrenmanı ve birkaç keşif turu atan İspanyol efsane, sonrasında garaja geri döndü.

Bu sırada F1TV yayınında eski F1 pilotu ve Sky Sports yorumcusu Karun Chandhok, pek çok pilotun üçüncü antrenmanda az sayıda tur atacağını, bunun nedeninin ise iki pit stop stratejisi üzerinden gidileceği olduğunu söyledi.

Aynı zamanda yarış yönetimi, altıncı virajda pist sınırının kontrol edileceğini de açıkladı.

Seans başladıktan 15 dakika sonrasında ilk rekabetçi zaman turu atıldı. Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 1.35.814 ile açılışı yaparak liderliği aldı. Bundan tam üç dakika sonrasında Red Bull pilotu Sergio Perez, 1.35.633'ü yakalayarak Hamilton'ı ikinciliğe itti.

Diğer Mercedes ile Valtteri Bottas, 1.35.556 ile liderliği alsa da Fin pilot pist sınırları dışına taştığı için turu silindi. Hamilton yeni turunda 1.35.571 ile Perez'den liderliği aldı. Şampiyona lideri Red Bull pilotu Max Verstappen ise 1.35.207 yaparak şampiyonadaki rakibi Hamilton'ı ikinciliğe itti.

Perez ise bir sonraki turunda 1.35.208 yaparak takım arkadaşından sadece 0.001 saniye geride ikinci sırayı aldı.

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Seansın yarı noktasında iki önemli olay oldu. Önce Bottas, altıncı virajda spin attı. Ardından gelecek sene Bottas'ın Mercedes'teki koltuğunu alacak olan Williams pilotu George Russell, dördüncü virajda spin attı.

Aynı noktada Verstappen, 1.34.912 ile liderliği alan isim oldu. 10 dakika kadar liderliği elinde tutan Hollandalı pilot, Scuderia Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın 1.34.805'lik turu ile ikinci sıraya geriledi. Birkaç dakika sonrasında ise Perez, Ferrari sürücüsünü 1.34.701 ile geride bıraktı.

Verstappen, 1.34.383 yaparak liderliği almıştı ancak 19. virajda pist dışına çıktı ve turu silindi. Turu silinen bir diğer isim ise, liderliği geçici süreliğine 1.34.458 ile alan Hamilton oldu. Hamilton, dokuzuncu virajda pist dışına çıkarak liderliği kaybetti.

Seansın sonuna gelindiğinde Perez'in zamanını hiç kimse geçemedi ve Meksikalı pilot, ikinci antrenmanlarda olduğu gibi yine liderliği alan isim oldu. Sainz, Perez'in 0.1 saniye arkasında ikinci olurken, Verstappen ise 0.2 saniye geride üçüncü oldu.

McLaren pilotu Lando Norris etkileyici bir performansla dördüncü olurken, Mercedes pilotları Bottas ve Hamilton, beşinci ve altıncı sırada yer aldılar. Hamilton, seans boyunca aracın arka tarafından memnun değildi.

Diğer McLaren ile Daniel Ricciardo, Dale Earnhardt Sr temalı kask tasarımıyla çıktığı hafta sonunda yedinci sırayı alırken, AlphaTauri'de Pierre Gasly sekizinci oldu. Hamilton gibi aracın arkasından şikayet eden Scuderia Ferrari pilotu Charles Leclerc ise dokuzuncu oldu.

İlk 10'u tamamlayan isim ise Alpine pilotu Esteban Ocon oldu.

Grid cezası alan isimlerden Sebastian Vettel ve George Russell sırasıyla 11. ve 12. sıralarda yer alırlarken, Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen 13, Nicholas Latifi 14. oldu.

Antonio Giovinazzi kendisine 15. sırada yer bulurken, Aston Martin sürücüsü Lance Stroll 16, grid cezası alan bir başka isim Fernando Alonso 17. oldu.

Son üç sırada ise AlphaTauri'den Yuki Tsunoda ve Haas pilotları Mick Schumacher ile Nikita Mazepin yer aldı.

Amerika GP sıralama turları TSİ 00.00'da başlayacak.

Üçüncü antrenman seansı sonuçları: