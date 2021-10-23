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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Brown'ın dövme korkusuyla yüzleşmesinde Wolff etkili olmuş

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

McLaren CEO'su Zak Brown, kendisi için en büyük korkulardan olan "dövme yaptırma" işine Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff'un etkisiyle girdiğini söyledi.

Brown'ın dövme korkusuyla yüzleşmesinde Wolff etkili olmuş

Bahis, F1'de çalışan ve zor zamanlar geçiren herkesi desteklemeye yardımcı olan bir hayır kurumu olan Grand Prix Trust tarafından başlatılan Industry Leaders' Challenge girişimi sonucu olarak geldi.

Wolff, korktuğu bir şeyi yapması için Brown'ı aday gösterdi. Brown, daha önceden nefret ettiğini söylediği dövme yaptırmayı tercih etti.

Amerika GP öncesinde Brown, Austin'deki bir dövmeciyi ziyaret etti ve Daniel Ricciardo'nun Monza'daki galibiyetini işaret eden bir dövme yaptırdı.

Henüz bu tasarım tam olarak yayınlanmadı ancak Brown'ın yaptırdığı dövmede bir İtalyan bayrağı ve yarışın tarihi olduğu düşünülüyor.

Brown, "Bazen en büyük korkularınızla yüzleşmeniz lazım. Ben de onu yaptım."

"Sky ile Grand Prix Trust aracılığıyla bu oldu. Bu girişimde her sene bir takım patronu, başka bir takım patronunu seçiyor ve o takım patronu, kendisini korkutan şeyi yapıyor."

"Toto, geçen sene beni aday göstermişti. İğneler beni çok fazla korkutuyor. Bu yüzden neyin eğlenceli, neyin gerçek ve tam anlamıyla ürkütücü olacağını düşünmeye çalışırken, aklıma dövme yaptırma fikri geldi."

"Ardından açıkçası Daniel'in dövme hayranı olduğu aklıma geldi. O, daha yeni kazandı. İkisini birleştirebileceğimizi düşündüm. Onu yanımda getirip elimi tutturdum!" dedi.

 

 

Grand Prix Trust meydan okumasının doğası gereği, sıradaki aday gösterecek kişi Brown olacak. Brown da Wolff gibi F1 içerisinden üst düzey bir isme meydan okuyacak.

O kişinin kim olduğunun sorulması üzerine Brown, "Kim olduğunu biliyorum, buna karar verdim. Spordaki önemli bir ismi, kişiliği aday göstermelisiniz."

"Şu ana kadar art arda 3 takım patronu buna katıldı ancak bununla sınırlı değil. Mühendisler, pilotlar ya da spor içerisindeki diğer büyük isimler olabilir."

"Kendi planını oluşturmak kişiye kalmış bir şey ve sanırım aday gösterdiğim kişi kısa süre sonra ortaya çıkacak. Şu anda bu bilgi ambargolu, söylememe izin yok." dedi.

Brown, daha önce Daniel Ricciardo'ya Dale Earnhardt Sr'ın NASCAR aracını sürdürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Ricciardo, bu araçla sürüşünü bu sabah yaptı.

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