Alfa Romeo, Giovinazzi ile havayı yumuşattı

Giovinazzi iki hafta önce İstanbul Park'ta, takım arkadaşı tarafından çabucak yakalanmasının ardından, yarışın son turlarında Raikkonen'in geçmesi için izin vermesi söylenmişti.

Ancak Giovinazzi, 10. sıradaki son puan için Esteban Ocon'u yakalamaya çalışırken damalı bayrağı rakibinin 0,8 saniye gerisinde geçti ve Raikkonen için kenara çekilmedi. Alfa Romeo pist mühendisliği şefi Xevi Pujolar, yarıştan sonra Giovinazzi'nin önde kalmak istediğine "kendisinin karar verdiğini" söyledi.

Takım patronu Vasseur, Cuma günü Amerika Grand Prix'sinden önce olayı değerlendirdi ve Giovinazzi'nin yaklaşımının çok tutucu olduğunu, ancak suçlamada bulunmak istemediğini söyledi.

Vasseur, "Bir aşamada Kimi daha hızlıydı ve lastikleri tutabileceğimizi düşündük. Antonio'dan daha da hızlanmasını ya da izin vermesini istedik."

"Sanırım çok tutucu davrandı ama onu suçlamak istemiyorum. Ancak bu tartışmayı yaptık."

"Yapması gereken atakların miktarıyla biraz sıkıntı yaşadı, kesinlikle çok daha hızlı olabilirdi. Ancak çok tutucu davrandı."

"Açıkça puanları kaçırdık ama bunun üzerine konuştuğumuz için Antonio'yu suçlamak istemiyorum. Bence plana bağlı kaldı ve daha fazla hızlanma şansımız olduğunda, bunu yapıp yapamayacağını görmek için iki ya da üç tur denedi. Olan buydu." dedi.

Vasseur, Giovinazzi ile aralarını düzeltip düzeltmedikleri hakkında, "Tabii ki düzelttik." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, and Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Takım 2022'de Valtteri Bottas'ın partneri olmak için sürücü seçeneklerini değerlendirmeye devam ederken, Giovinazzi'nin sezonun sonundan sonra Alfa Romeo ile geleceği belirsizliğini koruyor.

Guanyu Zhou'nun koltuk mücadelesinde lider pozisyonda olduğu düşünülüyor ancak Andretti'nin Sauber'i devralma olasılığı, takımın ikinci koltuk için ne yapacağı konusunda belirsizliğe yol açtı.

Giovinazzi Perşembe günü Austin'de, gelecek sezon Alfa Romeo'daki durumunu bilmeyişinin "ideal olmadığını" söyledi ve "üzerinde biraz baskı olduğunu" itiraf etti.

Vasseur, takımın satılmasıyla ilgili durum hakkında yorum yapmaktan kaçındı, ancak ikinci koltuğa karar vermenin "acelesi olmadığını" söyledi.

"Birkaç seçeneğimiz var ve yakın zamanda karara varacağız." dedi.