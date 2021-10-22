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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Antrenman raporu

Amerika GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes rahat şekilde 1-2!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun 17. yarışı olan Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinin 1. antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

Amerika GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes rahat şekilde 1-2!

Austin, bu hafta sonu 2019 yılından sonra ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak ve heyecan, bugün gerçekleştirilen ilk antrenman seansıyla başladı.

Hava sıcaklığı ilk seansta 27 dereceyken, pist sıcaklığı 34 dereceydi.

Seans başladıktan saniyeler sonra Fernando Alonso, sızıntı yaşayan aracıyla beraber yolda kaldı ve daha ilk dakikalarda kırmızı bayrağa neden oldu.

İspanyol pilotun aracı yaklaşık 10 dakikalık bir çalışmanın ardından pistten kaldırıldı ve garaja doğru götürüldü. Alonso, seansın bitimine yaklaşık 20 dakika kala tekrar piste çıktı.

Seans içerisinde herhangi bir kaza yoktu ancak spin atan üç isim vardı. Bunlardan ilki Ferrari pilotu Charles Leclerc'ti. Monakolu pilot, yüksek hızda aracının kontrolünü kaybetti ancak bir yere çarpmadan yola devam etmeyi başardı.

Haas pilotu Nikita Mazepin de aracının kontrolünü kaybetti ve yüksek hızdaki spinin ardından bariyerlerle karşı karşıya kaldı. Ancak aracını bariyerlere çarpmadan toplamayı başardı.

Son anlarda ise Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı.

Seansın son anlarında Red Bull pilotu Sergio Perez, Mick Schumacher'e atak denemesi yaptı ve ikili arasında temas yaşandı. Fakat iki pilot da yola devam etti.

Austin'e favori olarak gelen Mercedes'te Lewis Hamilton, 1:37.260 yaparak seansın ilk dakikalarında liderliği almayı başardı.

Daha sonra liderlik, Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez'e geçti. Perez, sert lastikle 1:36.798 yaptı.

Ancak dereceler seans ilerledikçe gelişmeye devam etti. Hamilton, 1:36.381'le liderliği alırken, Max Verstappen 1:36.049'la İngiliz pilota yanıt verdi.

Fakat Mercedes pilotları son bölümde gözle görülür şekilde daha hızlıydı ve Hamilton en hızlı dereceyi 1:35.096'ya çekti. 

Dereceler bu şekilde kalmadı ve bu hafta sonu yeni içten yanmalı motora geçtiği için beş sıra grid cezası alan Bottas, 1:34.874'lük turuyla liderliği takım arkadaşından aldı.

Son bölümde Hamilton, en hızlı turu almaya yaklaşsa da, Bottas'ın derecesini geçmeyi başaramadı. Böylelikle ilk seansın lideri Fin pilot oldu.

Hamilton, son sektörde en iyi dereceyi yapmasına rağmen 0.045 saniye geride ikinci oldu ve böylelikle takım arkadaşıyla beraber 1:35'in altına inebilen iki isimden birisi oldu.

Şampiyona lideri Verstappen, 1:36'nın altına inmeyi başarsa da, Mercedes pilotlarından açıkça daha yavaştı ve 1:35.806'lık turuyla Bottas'ın 0.932 saniye gerisinde kaldı.

Ferrari'de Charles Leclerc ve Carlos Sainz, hafta sonuna pozitif şekilde başladılar. Leclerc, attığı spine rağmen 1:36.334'lük turuyla 1.460 saniye geride dördüncü oldu. Takım arkadaşı Sainz ise onu sadece 0.174 saniye geride beşinci sıradan takip etti.

Pierre Gasly, cuma günleri olduğu gibi bir kez daha ilk altıda yer aldı. Fransız sürücü, 1:36.611'lik turuyla Sainz'ı 0.103 saniye geriden takip etti.

Perez, en hızlı turunun pist limitlerini aşması nedeniyle silinmesinin ardından 1.924 saniye geride yedinci oldu.

Aynı şekilde McLaren pilotlarının da zaman turu silindi. Lando Norris 1:36.855'le 1.981 saniye geride sekizinci olurken, Daniel Ricciardo turunun silinmesiyle geriye düştü ve 1:37.458'le 16. oldu.

İlk onu Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen tamamladı. Giovinazzi, Norris'in turundan sadece 0.019 saniye yavaş kalırken, Raikkonen de onun turundan 0.002 saniye yavaş kaldı.

Bu hafta sonu için grid cezası bulunan bir başka isim olan George Russell, seansı Giovinazzi'nin 0.092 saniye gerisinde 11. bitirdi.

Alpine ve Aston Martin sürücüleri ilk ona giremedi. Esteban Ocon, Russell'ın 0.004 saniye gerisinde 12. olurken, Alonso son bölümde piste çıkmasının ardından takım arkadaşının 0.098 saniye gerisinde 15. oldu.

Lance Stroll ve Sebastian Vettel de Ocon'un gerisinde 13. ve 14. sıralarda yer aldılar. Stroll'ün turu, takım arkadaşı Vettel'den sadece 0.010 saniye daha iyiydi.

Williams pilotu Nicholas Latifi 2.589 saniye geride 17. olurken, son üç sırada Yuki Tsunoda, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı.

Perez en hızlı turunu sert lastikle atarken, Ricciardo, Mazepin ve Tsunoda orta lastikle attı. Diğer isimler ise en hızlı turunu yumuşak lastikle attı.

İkinci antrenman seansı TSi 23:00'te yapılacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 17 1'34.874  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 18 1'34.919 0.045
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 16 1'35.806 0.932
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 18 1'36.334 1.460
5 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 20 1'36.508 1.634
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 18 1'36.611 1.737
7 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 20 1'36.798 1.924
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 11 1'36.855 1.981
9 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 18 1'36.874 2.000
10 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 18 1'36.876 2.002
11 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 19 1'36.966 2.092
12 France Esteban Ocon Alpine Renault 22 1'36.970 2.096
13 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 20 1'36.972 2.098
14 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 20 1'36.982 2.108
15 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 12 1'37.068 2.194
16 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 18 1'37.458 2.584
17 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 19 1'37.463 2.589
18 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 22 1'37.954 3.080
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 17 1'38.866 3.992
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 19 1'42.239 7.365
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