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Raikkonen: "Bu hafta sonu elimizden geleni yapacağız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, bu hafta sonu yapılacak yarışta mümkün olan en iyi performansı sergilemek istediğini söyledi.

Raikkonen: "Bu hafta sonu elimizden geleni yapacağız"

Kimi Raikkonen, Austin'de yapılan 2018 yarışında galibiyete ulaşmış ve kariyerinin son F1 zaferini elde etmişti.

Geçtiğimiz hafta 42. yaşını kutlayan Fin pilot, artık kariyerinin son yarışlarına çıkıyor ve son kez Austin pistinde yarışacak.

Austin'de aldığı son F1 galibiyetinin dair ne hatırladığı sorusuna Raikkonen, "Açıkçası sonuç gayet iyiydi. Bence tüm hafta sonu oldukça iyiydik. İyi başladık ve sonra etrafımızdaki diğer isimlerden farklı lastiklerimiz vardı. Ancak lastiklerin iyi çalışmalarını sağladık ve iyi bir sonuç aldık."

"Bu hafta sonu puan kazanmak güzel olurdu. Havanın herkes için iyi olacağını düşünüyorum."

"Pistteki tümseklerin nasıl olduğunu, nerede olduklarını, geçmişte olanla aynı yerlerde olup olmadıklarını göreceğiz. Aracımızın burada nasıl çalıştığını göreceğiz ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Buradaki tümsekler her yıl buradalar. Bazen biraz daha fazla oluyorlar, bazen daha az. Diğer pistlerde de tümsekler var."

"Bazı pistler pek çok nedenden dolayı daha düzgün bir yüzeye sahip oluyor. Fakat bunlar bizim için bir sorun olmamalı. Eğer MotoGP sürücüleri bir yarış tamamlamayı başarabiliyorsa o zaman bizim için de sorun olmamalı."

"Tümseklerde sürüş yapmak, sahip olduğumuz yere basma gücü ve araçlar göz önüne alındığında, bizden ziyade motosikletler için daha korkutucu. Yani bunu hissedebiliriz ama sorun olmamalı." dedi.

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