Verstappen ve Hamilton, şampiyonluk savaşına nasıl bakıyor?

Verstappen, iki hafta önce Türkiye’de şampiyona liderliğini geri aldı ve sezonun bitimine altı yarış kala Hamilton’ın altı puan önünde yer alıyor.

Hollandalı sürücü, Temmuz ayındaki Avusturya Grand Prix’sinin ardından 32 puan öne geçmişti. Ancak o andan beri Red Bull ve Mercedes’in performanslarının değişmesiyle bu avantaj Hamilton’a döndü.

Red Bull, Monako ile Zandvoort arasındaki dokuz yarışın sekizini kazanmıştı ancak bunun sonrasında Mercedes’in artan performansıyla beraber kazanamadı.

Her iki sürücü de bu süre zarfı içerisinde motor cezaları almak ve gerilerden yükselmek durumunda kaldılar. Verstappen sonuncu başladığı Rusya’da ikinci olmayı başarırken, o yarışta zararı en aza indirdi. Hamilton ise Türkiye’de motor cezasıyla beraber 11. başladığı yarışı beşinci tamamladı.

Mercedes’in Valtteri Bottas ile Türkiye’de kazanmasıyla beraber Verstappen, rakiplerinin saf hız anlamında adım attıklarını belirtti ancak Red Bull’un sadece kendisine odaklanabileceğini vurguladı.

Verstappen, “Endişeli değilim, çünkü bu konuda yapabileceğiniz bir şey yok.”

“Ancak kendimize odaklanmalıyız, daha iyi yapabileceğimiz şeyler var. Türkiye’de çok şey öğrendik. Sahip olduğumuz paketle daha iyisini yapmaya çalışıyoruz, daha fazla performans bulmaya çalışıyoruz.” dedi.

İki takımın performansının, sezonun son bölümünde gitgelli olması bekleniyor. Bu hafta sonu COTA’daki yarış için favori Mercedes olabilir. Alman takım burada 2014’ten beri sadece bir kez kaybetti.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, wins his sixth world championship Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Meksika’daki düşük yere basma gücü gereksinimi, geleneksel olarak Red Bull’un avantajı olurken, takvime yeni eklenen Katar ve Suudi Arabistan yarışları ise soru işareti konumunda.

Hamilton, “Her yarışı bir şekilde kazanmak ya da maksimumu almak önemli. Önümüzdeki altı yarış boyunca hedefimiz bu ancak çok zor olacak. Belki de onları geçebileceğimiz anlar olacak.”

“Meksika’nın bizim için güçlü olmayacağını düşünmekten hoşlanmıyorum, ancak Red Bull genellikle orada çok güçlü.”

“Ancak önümüzdeki altı yarışta birçok şey olabilir. Bu yüzden her yarışı tek tek ele alabilir ve elimizden gelen her şeyi yapabiliriz.” dedi.

Hamilton ve Verstappen’in takım arkadaşları da sezonun son bölümünde kilit bir rol oynayacak gibi gözüküyor. Valtteri Bottas, Türkiye’de bu sezonki ilk galibiyetini baskın bir performansla alırken, çok rahat bir yarış çıkarttı. Mercedes takım patronu Toto Wolff, Verstappen’in kazandığı puanları sınırlayarak Bottas’ın her iki şampiyonada da “hayati bir rol” oynadığını kanıtladığını söyledi.

Türkiye’deki galibiyeti kolay olsa da Bottas, Mercedes’in W12’yi geliştirmeyi uzun zaman önce durdurduğunu belirtti ve takımın son zamanlarda büyük bir adım attığını düşünmediğini söyledi.

Bottas, “Araç, son yarışlarda oldukça aynıydı. Ancak bunun piste bağlı olduğunu düşünüyorum ve paket hakkında daha çok şey öğrenmeye devam ediyoruz.”

“Kimsenin büyük farkla önünde değiliz. Bu, pistten piste değişiyor. Bu yüzden, bunu aklımızda tutmalıyız.” dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull’da ise Sergio Perez, şampiyonada oynayabileceği rolü Türkiye’de gösterdi ve Hamilton ile girdiği lastik lastiğe mücadeleyi kazanarak rakibinin yükselişini durdurdu. Perez, yarışı üçüncü sırada bitirirken, bu sezonki üçüncü podyumunu elde etti.

Perez, “Takımım için yarıştığımı biliyorum ve takımdaki herkes, Max’in kazanmasını istiyor. Çünkü bu bizim yararımıza.”

“Takım olarak her şeyimizi veriyoruz. Herkes bana destek veriyor. Eğer iyi bir iş yaparsam, takım da iyi iş yapıyor demektir. Aynı şey Max için de geçerli.”

“Takımlar ve sürücüler şampiyonası için çok yakın bir savaş içerisindeyiz. Sonuç olarak her şey bir araya gelecek ve bu da sezonumuzun ne kadar başarılı olduğu konusunda fark yaratacak." dedi.

Verstappen ilk kez F1 şampiyonluğu için savaşıyor. Ancak Perez, takım arkadaşının yaklaşımında ve tavırlarında büyük bir değişiklik görmediğini belirtti.

Perez, “Max oldukça sakin ve her yarışa ayrı ayrı odaklanıyor. Her hafta sonu her şeyin olabileceğinin farkında. Önümüzde daha altı yarış var. Takım da benzer bir yaklaşım sergiliyor. Şampiyonluk savaşının içindeyiz, her yarışı tek tek ele alıyoruz ve her fırsatı maksimize etmek istiyoruz.” dedi.

Red Bull için bu fırsat, son yarışlardaki performans ile birlikte zor olabilir. Bottas ise Mercedes’in ivmeyi sürdürmesini umuyor.

Bottas, “Açık şekilde hedefimiz bu: iyi gidişatı sürdürmek.”

“Ancak şu anda araçta kendime güveniyorum ve son üç yarışın bunu gösterdiğini düşünüyorum. Bu yüzden, iyi performansı devam ettirmemek için hiçbir sebep görmüyorum.” dedi.