Alonso: "Umarım burada kalabiliriz"

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Alpine bu yıl cuma günleri iyi bir tempoya sahip olmasına rağmen bunu hafta sonunun diğer günlerine taşıyamıyor.

Cuma günkü Montreal'de güçlü bir gün geçiren Alonso, her iki seansı da ilk beşte bitirdi.

Seansın ardından konuşan Alonso şöyle dedi: "Bence bizim için bir başka iyi cuma günü daha oldu. Aracımız, Montreal'deki bu zorlu pistte gayet iyi görünüyor."

"Birkaç yıldır Montreal'de yarışmıyoruz, bu yüzden burada önceki sezonlardan farklı hissediyorum. Bu araçlarla bordürlerin üzerinden geçmek tamamen farklı bir his veriyor."

"Bence cuma günü iyi çalışmalar yaptık. Cumartesi günü hava farklı olacak, bu nedenle cuma günkü antrenmanlarda yarışa hazırlanmak adına mümkün olduğunca çok bilgi toplamaya çalıştık."

Alonso, Alpine'in hafta sonunun kalanında güçlü olmasını ümit ediyor.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Araçta gayet iyi hissettim. Bizim için bir başka iyi cuma günü daha oldu. Hem kısa hem de uzun sürüşlerde iyiydik fakat daha fazlası gelecek çünkü henüz araçtan ve dengeden tamamen memnun değiliz. Bu yüzden yapmamız gereken birkaç değişiklik var. Bu açıdan yarın daha fazlasını yapabileceğimizi düşünüyorum. Umarım yarın sürprizlerle karşılaşmayız ve bulunduğumuz yerde kalırız."

Esteban Ocon da Alpine'in güçlü bir tempoya sahip olduğunu ekledi.

"Kendi açımdan bakarsam, dört yıl aradan sonra Montreal'e geri dönmek güzeldi. Cuma günü temel olarak pistin özelliklerini anlamaya çalıştık ve yol tutuş yakalamaya odaklandık."

"Bu tür pistlerde ayarları en iyi hale getirmek önemlidir ve bence her iki seansta da iyi bir iş çıkardık."

"İlk antrenman seansının başında fren kanalına plastik bir poşet sıkıştığı için biraz şanssızdım. Bu yüzden de biraz zaman kaybettim ama yine de verimli bir gündü."

"İkinci seansın bitiminden birkaç dakika sonra yağmur yağmaya başladı fakat görünüşe bakılırsa Cumartesi günü de yağmur bekleniyor ve bu da güç dengesini etkileyebilir."

"Rekabetçi bir aracımız var, bu yüzden umarım her fırsatı en iyi şekilde kullanırız."