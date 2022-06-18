FIA'nın dalgalanmayı engelleyici kuralları tam olarak nasıl çalışacak?

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Bazı pilotlar için çok zorlu geçen Bakü yarışının ardından FIA, bu sorunu aşmak için devreye girdi ancak bu durum tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

FIA'nın Tek Koltuklu Seriler Teknik Direktörü Nikolas Tombazis tarafından Perşembe günü takımlara gönderilen teknik direktifte, pilotlara yardımcı olacak önlemler açıklandı.

F1 Teknik Direktifleri hiçbir zaman resmi olarak yayınlanmaz ancak kısa ve uzun vadede yapılacak değişiklikleri sizler için derledik.

Mick Schumacher, Haas VF-22, George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

HEMEN DEVREYE GİREN DEĞİŞİKLİKLER

Takımların dalgalanmayı iyileştirmede karşılaştığı ana zorluklardan biri, düzlüklerde yere basma gücü seviyesi arttıkça istikrarlı bir aero platformu korumaya çalışmaktı.

Bazı takımların, hız arttıkça zemin kenarlarının aşağı doğru esnemesi ve bunun da yere basma kuvvetinde bir artışa yol açması nedeniyle durum daha karmaşık bir hal aldı.

Bu teoride kulağa harika geliyor ancak gerçek şu ki artan yere basma gücü, araçların pist yüzeyine doğru itilme derecesini hızlandırıyor ve bu nedenle dalgalanma daha da kötüleştiriyor.

Sezon öncesi testlerde bu sorunun anlaşılmasının ardından takımlara, taban kenarlarının esnemesini engelleyebilmeleri için tek bir destek kolu kullanmalarına izin verildi.

Ancak Kanada GP'den itibaren tabanın daha güçlü olmasını sağlamak için takımlara, tabanın her bir tarafında 2 adet destek kolu kullanmalarına izin verilecek. Mercedes şimdiden bu değişikliği yaptı.

Mercedes W13 taban detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Buna ek olarak takımlara taban yüzeyinde, kavisle ilgili kuralları ihlal etse veya düzenlemelerde tanımlanan hacimlerin ötesine taşsa bile, takımlara zeminin üst yüzeyinde ek bir kalınlığa izin verilecek.

Bu değişiklikler, dalgalanma konusunda kayda değer bir fayda sağlarsa, FIA bunun üzerine değişiklikleri kurallara dahil edecek ve önce takımların, ardından Dünya Motor Sporları Konseyi'nin onayına sunacak.

Zıplama metriği

FIA'nın Kanada GP hafta sonunda üzerinde durmak istediği şeylerden biri, bir otomobilin zıplarken 'aşırı dikey ivmeler' sergileyip sergilemediği ve bunun ölçülüp ölçülemeyeceği.

Bu ilk olarak hem taban altında yer alan ahşap plaka üzerinde oluşan şekiller incelenerek hem de bazı takımların bu plakanın aşınmasını azaltma yöntemleriyle analiz edilecek.

FIA ayrıca, otomobillerin çok fazla dalgalanma yapıp yapmadığını belirlemesine yardımcı olacak Aerodinamik Salınım Metriği (AOM) olarak adlandırılan şeyi hazırlamayı umuyor.

Bu kapsamda aracın ağırlık merkezine yakın bir yere sensör eklenecek ve bu sensörden toplanan verilerle dikey salınımda AOM rakamın aşılıp aşılmadığına bakılacak.

Önümüzdeki birkaç yarışta bu başarılabilirse, takımlardan Cumartesi sabahı son serbest antrenman seansında DRS kullanmadan arka arkaya üç tur boyunca kendi AOM verilerini hesaplamaları istenecek. Yarış hızında yapılmayan veya diğer arabaları takip ederken atılan turlar iptal edilecek.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Bu değer kullanılmaya başlandığında, takımlar hafta sonunun geri kalanında sürüş yüksekliği değerleri, dikey sertlik ve aero konfigürasyonlarına bağlı kalmak zorunda kalacaklar.

Bunun tek istisnası hava değişirse, soğutma ayarları, lastik basıncı değişiklikleri veya ön kanat kanat açısının ayarlanması durumunda aracı yükseltmek olacak.

Bir ekip AOM rakamını karşılayan bir ayar sağlayamazsa, onlardan yapabileceği en düşük AOM'a sahip bir ayar sayfası hazırlamaları ve statik sürüş yüksekliğini 10 mm yükseltmeleri istenecek.

AOM değerlerine uymamanın cezası belli oldu.. FIA takımları, araçların çok fazla zıplaması ve belirlenen sınırların ötesine geçmesi durumunda, bir etkinlikten diskalifiye edilme riskiyle karşı karşıya kalacakları konusunda uyardı.

Bu, 2022 F1 Teknik Kuralları'nın 'tehlikeli yapı' ile ilgili 1.3. Maddesine göre gerçekleşecek. O kuralda, "Hakemler, yapısının tehlikeli olduğu düşünülen bir aracı men edebilir." deniyor.

Takımlar, padoktaki pek çok kişinin şüpheyle yaklaştığı AOM rakamı belirleme prosedürleri üzerinde anlaşmaya varırsa, bu durumda FIA aracın pistte nasıl çalıştığına dair bir ölçüm sunmaya çalışabilir.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Uzun vadeli değişiklikler

FIA, AOM değerini belirleme konusunda başarılı olsun ya da olmasın, 2023 ve sonrasında dalgalanmayı bitirecek daha iyi kurallar hazırlama konusunda kararlı görünüyor.

FIA, bu konudaki hamlesini takımların CFD'de yapacakları çalışmalarla mevcut araçların sıçrama eğilimini azaltmaya yardımcı olabilecek olası değişiklikleri test ederek desteklemesini istiyor.

Bu konudaki seçenekler için Tombazis, "Araştırılacak geometriler arasında taban kenarlarının yükseltilmesi, taban platformunun küçültülmesi, ön kenar kanadının ortadan kaldırılması vb. şeyler olabilir. Ayrıca, faydalı görüldüğü takdirde, ilave bir destek koluyla zeminin daha da sertleştirilmesine izin verme olasılığına da açığız." dedi.

Teknik direktörlerin gelecek yıl için yapılacak değişiklikler için süreci başlatmak amacıyla gerçekleştirilecek toplantıda, bu konunun da konuşulması planlanıyor.