Verstappen: "Daha da hızlı olabiliriz"

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Red Bull pilotu, Montreal'de bu yıl şimdiye kadarki en iyi başlangıcını yaptı ve her iki antrenman seansını da zirvede tamamladı.

Cuma günkü seansların ardından konuşan Verstappen, şöyle dedi: "Genel anlamda hafta sonuna pozitif bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum."

"Aracı geliştirmek ve dengeyi artırmak için bakabileceğimiz bazı şeyler olsa da genel anlamda iyi bir başlangıç oldu."

"En yumuşak lastikten en iyisini almak kolay değil ve bundan ötürü kesinlikle daha fazlasını yapmanın olduğunu düşünüyorum. Durum böyleyken bile rekabetçi bir araca sahip olmamız harika bir şey."

Verstappen, aracın yarış temposunun da yine kuvvetli olduğunu söyledi.

"Bence yaptığımız uzun sürüşler gayet iyiydi. Bu pist yapı itibariyle lastikler için hiç kolay değil. Bu yüzden üzerinde çalışmamız gereken birkaç şey daha var."

"Geliştirmek istediğimiz şeyler olmasına rağmen güzel bir gün olduğunu düşünüyorum."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yarın yağmur yağarsa da sorun değil çünkü herkes için aynı olacak ve biz de durumla ilgilenmeye çalışacağız."

"Pazar günü için rekabetçi bir araca sahip olduğumuzu görmek güzel. Yarın neler olacağını ise hep birlikte göreceğiz."

Sergio Perez ise, geride kalmasına rağmen Verstappen'in temposunun kendisine umut verdiğini söyledi.

"Bugünkü seanslardan çıkarabileceğimiz pek bir şey yok. Aracın iyi performans göstermesi ve mücadeleye dahil olmamız için yapmamız gereken işler var. Bugün bunu başaramadık."

"Sıralama temposunda ayarlarla ilgili sorun yaşadık fakat bir çözüm bulmayı başardık."

"Biraz geride kaldığımı biliyorum fakat eminim bu gece her şeyi yoluna koyup, yarın rekabetçi olmak için gerekenleri yapabiliriz."

"Max güçlü görünüyor ve bu da bana cumartesi günü önemli olduğu anda aracı rekabetçi hale getirebileceğimiz konusunda umut veriyor."