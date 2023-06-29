Alonso: "Hedefimiz podyum"
Fernando Alonso, halihazırda Ferrari ve Mercedes ile savaştıklarını fakat Avusturya içinde hedeflerinin podyum olduğunu söyledi.
Avusturya'nın Fernando Alonso'nun en sevdiği pist olduğunu söylemek zor. İspanyol pilot Red Bull Ring'de hiç kazanamadı ya da podyuma çıkamadı.
Fakat bu yılki ilk sekiz yarışta altı podyum alan İspanyol pilot, aynı başarıyı Avusturya'da da sergilemek istiyor.
Alonso, bugünkü basın toplantısında şöyle dedi: "Performans açısından ne bekleyeceğimi bilemiyorum, bu hafta sonu ne kadar rekabetçi olabileceğimizi yarınki antrenman seansında göreceğiz."
"Barcelona ve Montreal'de çok farklı performanslar sergiledik, ayrıca aracın hissiyatı da çok farklıydı"
"Fakat bu hafta sonu paketimizden en iyi şekilde yararlanmayı ve podyuma yakın olmayı umuyoruz. Montreal, 1. antrenman seansının iptal edilmesinden sonra çok kısa bir hafta sonuydu. Bugün de sadece bir antrenman seansıyla çok kısa olacak ama bazı şeyleri test etmeyi umuyoruz."
"Red Bull ile aramızdaki fark kapanıyor mu bilmiyorum, farklı pistlerde neler olacağını görmemiz gerekecek."
"Kanada'dan sadece iki hafta önce Barselona'da Verstappen'in 1 saniye gerisindeydik. Bunun pistten kaynaklandığını düşünüyorum ama Kanada'da olumlu bir hafta sonu geçirdik ve umarım daha da yaklaşabiliriz."
"Ferrari ve Mercedes'le savaşmak bizim için çok daha ilginç olacak: Red Bull bu sezon kendi sınıfında, bu yüzden onlara yaklaşmak için her hafta sonu iki araçla da puan kazanmak bizim için önemli."
"Açıkçası bu savaşın önünde yer aldığımıza inanmak bizim için hâlâ zor, Bahreyn'de sezona başladığımızda bu kadar yukarıda olmayı beklemiyorduk ve şimdi her hafta sonunun tadını çıkarıyoruz."
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