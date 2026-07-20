Piastri: "Batarya, yarışları berbat bir hale getiriyor"

2026 sezonunda yürürlüğe giren yeni kurallar kapsamında güç ünitelerinde içten yanmalı motor ile elektrik motorunun katkısı neredeyse eşit seviyeye çıkarıldı. Ancak bu yeni sistem yalnızca super clipping ve enerji geri kazanımı sorunlarını değil, aynı zamanda pilotların yönetmek zorunda kaldığı çok daha karmaşık bir güç dağıtım yapısını da beraberinde getirdi.

Mevcut güç üniteleri, pistin belirli bölümlerinde elektrik gücünü otomatik olarak devreye sokuyor. Kendi kendini öğrenen yazılım, tur zamanını en iyi seviyeye çıkarmak amacıyla enerjiyi en verimli olduğunu düşündüğü noktalarda kullanıyor. Bu süreç ise her zaman pilotun doğrudan kontrolünde olmuyor.

Bazı takımlar bu yeni sistemi optimize etmekte zorlanırken, McLaren gibi müşteri ekipler de fabrika takımlarına kıyasla güç ünitesini anlamak ve en verimli şekilde kullanmak konusunda geride kalmış durumda.

Belçika Grand Prix hafta sonunda düzlük hızlarının yetersizliğinden şikâyet eden pilotlardan biri olan Oscar Piastri, konuyla ilgili oldukça açık konuştu.

"Berbat. Bunu tarif etmenin başka bir yolu yok."

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Bunu söyleyen tek kişi kesinlikle ben değilim. George bu hafta sonu ve sanırım son birkaç yarışta bununla ilgili çok fazla sorun yaşadı. Diğer pilotlarla konuştuğumda da benzer şeyler duyuyorum."

"Sıralama turlarının, bilgisayarların doğru ya da yanlış çalışmasına göre şekillenmesi yarışmak için oldukça berbat bir yöntem."

"Spa gibi bir pist elbette bunu daha da belirgin hale getiriyor. Sıralama turundan döndüğünüzde bütün virajlarda takım arkadaşınızla aynı seviyede olduğunuzu görüyorsunuz ama turun sonunda 0.2 saniye geride kalıyorsunuz. Bu hiç hoş bir his değil."

"Bu sadece Mercedes HPP motorlarını kullanan takımlarda yaşanmıyor. Diğer motor üreticilerinde de benzer durumlar var. Yani bu yalnızca bize özgü bir problem değil."

"Motorlar artık inanılmaz derecede karmaşık. Her şeye karşı çok hassaslar. Hatta hazırlık turunda yaptığınız küçük şeyler bile daha sonra neler olacağını belirleyebiliyor. Bu da yarışmayı gerçekten çok zorlaştırıyor."

"Yakıt akışındaki artış ve elektrik desteğinin azaltılması bu özel sorunları çözmeyecek. Sorun, motorun nasıl kalibre edildiği ve nasıl öğrenme yaptığıyla ilgili."

"Bu durum artık motorların yapısına işlemiş durumda. Elbette üreticiler güç ünitelerini daha iyi tanıdıkça sistem gelişecektir."

"Bu sadece bizim ya da Mercedes'in sorunu değil. Diğer pilotlarla konuştuğumda tüm motor üreticilerinin benzer problemler yaşadığını görüyorum."

"Ama böyle bir sorunun baştan var olması bile sadece benim değil, birçok kişi için oldukça sinir bozucu."