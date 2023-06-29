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Ferrari, Avusturya GP'sine revize edilmiş ön kanat getiriyor

Ferrari, Formula 1'in Avusturya Grand Prix'si için ön kanat tasarımında revizyonlar yaptı.

Matt Somerfield
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Carlos Saint, Ferrari SF-23 in Fiorano

Bu değişiklikler, Ferrari'nin hafta başında Fiorano'da gerçekleştirdiği ve F1 takımının Le Mans galibi Hypercar'ıyla birlikte pistte olduğu bir çekim gününde denenmişti. 

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Sprint hafta sonu olduğu için takımların Red Bull Ring'de antrenman sırasında parçaları değerlendirmek için daha az zamanı olduğu göz önüne alındığında, parçaları çekim gününde denemek akıllıca bir hamle olarak görüldü.

Ferrari'nin yaptığı değişiklikler oldukça kapsamlı ancak esas olarak kanadın dış kısmına ve uç kısımlarına odaklanıyor, böylece ön lastikten gelen kirli hava biraz daha farklı bir şekilde ele alınabiliyor.

Bu aynı zamanda Ferrari'ye İspanya GP'sinde sidepod ve tabana getirdiği yenilikleri ve akışı iyileştirme avantajını da sağlıyor.

Ferrari SF-23 technical detail

Ferrari SF-23 technical detail

Photo by: Giorgio Piola

Takımın yaptığı değişiklikler arasında uç plakasının tamamen değiştirilmesi de yer alıyor: Ön kenarda daha yuvarlak bir profil tercih edilirken, tüm yüzey şimdi merkez çizgisinden dışa doğru kıvrılıyor. (Üstteki fotoğrafta görebilirsiniz.)

Kanatçıklar ile uç plakasının birleşim noktasındaki parçalar arasındaki boşluk da artarken, uç plakasının alt arka kısmındaki oyuk da içbükey kanat gelmesi nedeniyle düzeltildi. Bu, sezonun başlarında Red Bull, Mercedes ve Haas'ta gördüğümüze benziyor.

Bu arada, uç plakasının dış yüzeyindeki iç bükey kanat tamamen revize edildi ve S şekilli varyant yerine daha basit bir eğriliğe sahip tasarım tercih edildi.

Bu yeniden düzenleme, iç bükey kanadın önceki modele kıyasla uç plakasının ön kenarından geriye alınmasıyla sonuçlandı.

Kanatçıklarda da değişiklikler yapılmış, üst parçaların uzunluğu değiştirilirken, üst kanatçığın dış kısmında bir Gurney kanatçığı da opsiyonel hale getirildi.

Ferrari SF-23 technical detail

Ferrari SF-23 technical detail

Photo by: Giorgio Piola

Burunda da ince bir değişiklik yapıldı. Makyaj paneli, artık ön kanadın ikinci parçasının üzerine monte edilmek yerine biraz daha geride yer alıyor ve bu da burun ucunun şeklinde bir değişikliğe neden oluyor.

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