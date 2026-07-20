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TÜRK SPORCULAR

Gemlik Tırmanma Şampiyonası’nın kazananları belli oldu

AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın üçüncü ayağı Gemlik Şahintepe Tırmanma Yarışı, sporseverlerin yoğun ilgisi ve heyecanı eşliğinde tamamlandı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Tırmanma Şampiyonası

AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası

Fotoğraf: TOSFED

Bursa Otomobil Spor Kulübü tarafından Gemlik Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ve 5 ayrı kategoride toplam 31 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda; Kategori 1’de İlker Aktaş, Kategori 2’de Hakan Ertarman, Kategori 3’te Mehmet Gökseven, Kategori 4’te Sinan Soylu ve Kategori 5’te Burak Başlık birincilik elde etti.

Team Binance TR adına yarışan Burak Başlık, kategorisindeki zaferinin yanı sıra 04:28,46’lık derecesiyle günün en hızlı çıkışını gerçekleştiren ismi olurken, yarışın takımlar birinciliğini ise GP Garage My Team kazandı.

KATEGORİ 1

1. İlker Aktaş – Peugeot 106 GTI
2. Oğuz Alp Aral – Citroen Saxo VTS
3. Koray Akgün – Citroen Saxo VTS

KATEGORİ 2

1. Hakan Ertarman – Ford Fiesta R2
2. Faruk Sayın – Peugeot 208 R2
3. Efe Can Yıldız – Ford Fiesta R2

KATEGORİ 3

1. Mehmet Gökseven – Opel Corsa Rally4
2. Yiğit Sercan Yalçın – Opel Astra GSI
3. Burak Dalkılıç – Ford Fiesta Rally4

KATEGORİ 4

1. Sinan Soylu – Renault Clio Rally3
2. Efe Üründül – Mitsubishi Lancer EVO IX
3. Şevket Çınar – VW Scirocco

KATEGORİ 5

1. Burak Başlık – Skoda Fabia R5
2. Onur Çelikyay – Ford Escort MKII

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