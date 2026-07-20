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Formula 1 Belçika GP

Stella: “Lando'nun temposu bizi umutlandırdı”

Lando Norris’in Belçika GP’sindeki güçlü yarış temposu McLaren’i sevindirirken, Takım Patronu Stella podyum fırsatının stratejik bir hata ve yavaş pit stop yüzünden kaçtığını söyledi.

Filip Cleeren Ronald Vording
Yayın tarihi:
Lando Norris, McLaren

Belçika Grand Prix'sine motor bileşeni değişimi nedeniyle aldığı 10 sıra grid cezasıyla başlayan Lando Norris, yarışı 7. sırada tamamladı.

McLaren Takım Patronu Andrea Stella, İngiliz pilotun sergilediği yarış temposundan son derece memnun olduklarını ancak ceza olmasaydı Norris’in yarışı ikinci sırada bitirebilecek bir hıza sahip olduğunu açıkladı.

Silverstone’daki dalgalı performansın ardından yüksek hızlı Spa-Francorchamps pistinde nasıl bir grafik çizeceğinden emin olamayan McLaren, hafta sonu boyunca güçlü bir performans sergiledi.

Sıralama turlarında 3. en hızlı zamanı yapan Norris, sert lastiklerle başladığı yarışta pitte orta hamura geçerek farklı bir strateji uyguladı.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Marc Fleury

Norris'in grid cezasının yanı sıra McLaren'in yarış içindeki stratejik kararı da podyum şansını kısıtladı. Yarışın ortasında devreye giren Sanal Güvenlik Aracı periyodunda McLaren, Norris’i pite çağırmak yerine pistte tutmayı tercih etti. Üstüne üstlük İngiliz pilotun pit stopu sırasında yaşanan 7.8 saniyelik gecikme, zaman kaybını daha da artırdı.

Geriye dönüp bakıldığında hata yaptıklarını kabul eden Stella, süreci şu sözlerle değerlendirdi: "Yarışta Lando'nun temposu bizi umutlandırdı.”

“Aracımız sıralama turlarında olduğu gibi yarışta da podyum mücadelesi verecek hıza sahipti.”

“Sanal güvenlik aracı periyodunda risk alıp Lando'yu pite çağırmalıydık. Pistte kaldığı için hem zaman kaybetti hem de yarışın devamında yeni bir güvenlik aracı devreye girmedi.”

“O an orta lastiklerle bu kadar uzun bir stint atmaktan çekindik ve çift pit stop trafiğinde zaman kaybetmek istemedik.”

“Karar yarı yarıya bir durumdu ancak geriye dönüp baktığımızda pite girmek kesinlikle daha iyi bir tercih olabilirdi."

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

McLaren'in Spa'da gösterdiği performans artışının pistin yol tutuş seviyesi ve Mercedes güç ünitesinin verimli kullanımıyla doğrudan ilgili olduğunu belirten Stella, aracın henüz her pistte aynı performansı gösteremediğini vurguladı: "Aracımız Belçika şartlarına çok iyi uyum sağladı. Ancak bu durum, yarın Silverstone'a dönsek hemen podyum mücadelesi verebileceğimiz anlamına gelmiyor.”

“Şu anda performansımız pist koşullarına ve yol tutuş seviyesine bağlı. Asıl hedefimiz, pist değişkenlerinden bağımsız olarak her koşulda podyuma oynayabilecek güçlü bir araca sahip olmak.”

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