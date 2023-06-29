Ocon: "Yeni Alpine F1 yatırımcısı Ryan Reynolds 'ilham verici'"

Reynolds ve meslektaşları Rob McElhenney ve Michael B Jordan, Alpine takımının %24'ünü satın almak için bir araya gelen ABD merkezli üç kuruluştan oluşan bir konsorsiyumun parçası.

Motorsport.com tarafından takımın yeni Hollywood bağlantıları sorulduğunda Ocon, "Bence bu harika."

"Salı günü Ryan ile sohbet edebildiğim için çok şanslıydım, WhatsApp'ta biraz sohbet ettik."

"Ona takıma hoş geldin dedim ve o da hemen 'Merhaba Esteban, senden bir şeyler öğrenmek ve seninle tanışmak için sabırsızlanıyorum' dedi."

"Bana telefon numarasını ve e-posta adresini gönderdi ve daha sonra WhatsApp üzerinden mesajlaştık, gerçekten çok iyiydi."

"Ardından simülatördeydim. Genelde tüm koşulardan notlar almak ve bunları kayda geçirmek için telefonumu yanıma alırım ama bu sefer Ryan'a 'Simülatördeyim' diye küçük bir fotoğraf gönderdim ve bu hoşuna gitti."

"Bana Deadpool filmi için Londra'daki sete davet edildiğimi söyledi. Yani kesinlikle gideceğim!"

"Ayrıca F1 hakkında bir şeyler öğrenmek, işlerin nasıl yürüdüğünü görmek, yarışlar hakkında konuşmak için sabırsızlandığını söyledi."

"Ben büyük bir çizgi roman ve Marvel hayranıyım ve Deadpool'a bayılıyorum. Ryan da yaptığı işte çok ilham verici biri. Oyunculuk dünyasının dışında da son derece yetenekli bir iş adamı olduğunu düşünüyorum."

"Bu yüzden onunla sohbet edebilmeyi dört gözle bekliyorum."

Ocon, Reynolds ve ortaklarının Galler futbol kulübü Wrexham'da elde ettikleri başarıyı takdir etti.

"Ryan'ın son zamanlarda şirketiyle birlikte yaptığı her şeyin son derece başarılı olduğunu düşünüyorum."

"Bildiğim kadarıyla herhangi bir başarısızlık olmadı. Yani evet, bence o ve ekibinin takımımıza destek vermesi harika."

Pierre Gasly, Alpine A523, makes a stop Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yatırım konsorsiyumunun diğer üyeleri arasında NFL, NBA ve Avrupa futbolu hakkında derin bilgiye sahip spor pazarlama uzmanları da bulunuyor ve Ocon onların da Alpine için bir destek olacağını düşünüyor.

"Genel olarak tüm yatırımcılar ekibe katkıda bulunacaklar, bu da ekibin her açıdan ilerleme konusundaki kararlılığını gösteriyor."

"Açıkçası bu, aracın performansına yardımcı olmayacak, ancak geliştirebileceğimiz diğer her konuda, bu yatırımcıların uzmanlıkları bize katkı sağlayacak."

Ocon, ekstra fonun üslerini geliştirerek takımın ilerleme kaydetmesine yardımcı olacağını da ekledi.

"Ayrıntılara girmeyeceğim, ancak bunun nereye gitmesi gerektiğini biliyoruz. Bu, altyapıya ve benim de sürekli olarak kullanacağım şeylere yardımcı olacak."

"Takım için belirli hedeflerimiz var ve mümkün olan en kısa sürede podyum ve galibiyet mücadelesi vermek istiyoruz."

"Zaman kaybetmek için burada değilim. Monako'da üçüncü olduğumuzda Ferrari'nin geçmesine izin vermedik çünkü onların bizden önde olduğunu biliyorduk. Bu pozisyonlar için mümkün olduğunca çabuk mücadele etmek istiyoruz."