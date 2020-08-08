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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Antrenman raporu

70. Yıl Dönümü GP 3. antrenman: Hamilton ve Mercedes'in liderliği sürüyor

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70. Yıl Dönümü GP 3. antrenman: Hamilton ve Mercedes'in liderliği sürüyor
Ekleyen:
, Editör
8 Ağu 2020 11:00

2020 Formula 1 sezonunun 5. yarışı olan 70. Yıl Dönümü Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

Silverstone'da dünle hemen hemen benzer sıcaklıklar vardı ve pist sıcaklığı 25, hava sıcaklığı ise 38 dereceydi.

Düne kıyasla değişen şey, rüzgarın kuvveti ve yönü oldu. Seans içerisinde büyük bir olay yaşanmadı ve sadece George Russell kısa süreliğine pist dışına taştı.

Seans boyunca dereceler sürekli olarak gelişti. Ancak 1:27'nin altına sadece Mercedes sürücüleri inebildi.

Dün, günü en hızlı sürücü olarak tamamlayan Lewis Hamilton 1:26.621'lik zaman turuyla üçüncü antrenman seansını da zirvede tamamladı.

İngiliz pilotun en yakın takipçisi, takım arkadaşı Valtteri Bottas'tı ve Fin pilot, takım arkadaşından 0.163 saniye yavaş kaldı. Her iki Mercedes pilotu da en hızlı turunu yumuşak lastikle attı.

McLaren'dan Lando Norris, seans içerisinde oldukça iyi bir tur atmayı başardı ve 1:27.202'lik derecesiyle seansı üçüncü sırada noktaladı. Ancak Norris, en hızlı turunu orta hamurla attı.

İngiliz pilotun en yakın takipçisi, sadece 0.054 saniye ardında yer alan Nico Hulkenberg'di. Alman pilot, Racing Point'le katıldığı ikinci hafta sonunda güçlü performansını sürdürmüş oldu.

 

Lance Stroll, takım arkadaşı Hulkenberg'in 0.007 saniye ardında beşinci en iyi dereceyi yapan isim oldu, onu Ferrari'den Charles Leclerc takip etti.

Ferrari pilotunun en iyi derecesi, Stroll'den 0.065 saniye daha yavaştı.

Red Bull'dan Max Verstappen, en hızlı turunda trafikte kalınca 1:27.455'le yedinci oldu. Onu sadece 0.019 saniye geriden takım arkadaşı Alex Albon takip etti.

Renault'dan Esteban Ocon ile McLaren'dan Carlos Sainz ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

AlphaTauri sürücüleri Pierre Gasly ve Daniil Kvyat sırasıyla 11. ile 12. oldular.

Ferrari'den Sebastian Vettel'in kötü geçen hafta sonu üçüncü seansta da devam etti. Alman pilot 1:27.811'le 13. oldu ve Leclerc'ten 0.483 saniye yavaş kaldı.

Renault pilotu Daniel Ricciardo, düne kıyasla çok geride kaldı ve 14. oldu.

Haas'tan Romain Grosjean 15. sırada kendisine yer bulurken, Williams'tan Nicholas Latifi 16. ve takım arkadaşı George Russell 17. oldu.

Son üç sırada Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen ve Kevin Magnussen yer aldı.

Sıralama turları TSİ 16:10'da başlayacak.

Üçüncü antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 15 1'26.621    
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 16 1'26.784 0.163 0.163
3 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 20 1'27.202 0.581 0.418
4 Germany Nico Hulkenberg Racing Point Mercedes 16 1'27.256 0.635 0.054
5 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 15 1'27.263 0.642 0.007
6 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 18 1'27.328 0.707 0.065
7 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 12 1'27.455 0.834 0.127
8 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 15 1'27.474 0.853 0.019
9 France Esteban Ocon Renault Renault 15 1'27.496 0.875 0.022
10 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 22 1'27.627 1.006 0.131
11 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 15 1'27.659 1.038 0.032
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 18 1'27.754 1.133 0.095
13 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 20 1'27.811 1.190 0.057
14 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 12 1'27.815 1.194 0.004
15 France Romain Grosjean Haas Ferrari 15 1'28.076 1.455 0.261
16 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 14 1'28.125 1.504 0.049
17 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 17 1'28.349 1.728 0.224
18 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 13 1'28.468 1.847 0.119
19 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 12 1'28.538 1.917 0.070
20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 16 1'28.763 2.142 0.225
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Kemal Şengül

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