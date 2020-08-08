Wolff: "F1 takımlarının çoğu yeni Concorde Anlaşması'nın düzenlenmesini istiyor"

F1, 2021'den itibaren uygulanacak yeni ticari anlaşmayı netleştirmek için 10 takımla çalışıyor. Yeni Concorde Anlaşması'nda finansal gelir dağılımı ve yönetim yapısında çok ciddi değişiklikler olacak.

Wolff, cuma günü yaptığı açıklamada Alman üreticinin mevcut koşullar altında yeni anlaşmayı imzalamaya istekli olmadığını söylemişti.

Mercedes'in görüşmeler esnasında gösterilen tutumdan memnun olmadığı, kendilerinin spora katkı yapmak ve adanmak istediği durumlarda takdir görmediğini hissettiği düşünülüyor.

Wolff'un belirtilen tarih aralığında anlaşmayı imzalamayı beklemediklerini söylemesi üzerine F1 yönetiminden cevap gecikmedi ve 12 Ağustos olarak belirlenen son tarihin uzatılmayacağı belirtildi.

Ferrari, McLaren ve Williams gibi bazı takımlar, yeni Concorde Anlaşması'nı imzalamaya hazır olduklarını açıklamışlardı.

Wolff, birçok takımın ince detaylar konusunda mutlu olmadığını ancak kameralar karşısında bunu ifade etmediklerini söyledi.

Sky Sports F1'e konuşan Wolff, "Takımların % 90'ı olmasa bile çoğu kuralların değiştirilmesi gerektiğini, yönetim ve belli ticari konularla alakalı bazı kritik maddelerin yeniden görüşülmesi gerektiğini savunuyorlar. Ancak bu konuda etkileşim kuramıyoruz."

"Bu isimlerden bazıları, kameraları gördükleri zaman ticari hak sahiplerinin arkasında duruyorlar."

"Ancak toplantılarda yükseliyorlar ve en çok ses çıkaranlar oluyorlar. Bu konuda adam gibi davranıp düşüncenizi açıklamanız önemli."

"Bu sporu seviyoruz, Liberty ve FIA ile paylaştığımız bazı ortak ana hedefler var. Hepimiz bu sporun iyiliği için kalmak istiyoruz ancak bunları konuşmamız lazım." dedi.

Yeni Concorde Anlaşması için görüşmeler bir süredir devam ediyor ve daha önceden, sportif ve teknik kuralların belirlenmesi için koyulan zaman aralığı gibi bir aralık Concorde görüşmelerinde koyulmamıştı.

Ancak F1, bu konuda 12 Ağustos tarihini takımların ticari anlaşmayı imzalamaları için son tarih olarak belirledi.

Ferrari F1 takım patronu Mattia Binotto, Ferrari'nin spordaki uzun geçmişinin görüşmelerde dikkate alındığını söyledi.

Binotto ayrıca Mercedes'in yeni anlaşmaları kabul ederek gelecek sene sporda kalmasını umduğunu söyledi.

Binotto, "Mercedes'in durumu ne olacak bilmiyorum. Bu karar onlara ait."

"Umarım anlaşmayı imzalarlar. Mercedes'in gelecek sene sporda bizimle olması harika olur."

"Biz 70 senedir, Formula 1'in en başından bu yana burada olan tek takımız. Bu açıdan bazı takımların burada kalıp, bazılarının kalmayabileceği doğru."

"Ferrari, tarihin her döneminde burada olduğu gibi yine olacağını düşünüyorum. Gelecekte de burada olacağız, tamamen adanmış durumdayız ve tabii ki anlaşmayı imzalayacağız." dedi.