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Formula 1 / Son dakika

Horner, Concorde görüşmelerinde hızlı çözüm bekliyor

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Horner, Concorde görüşmelerinde hızlı çözüm bekliyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik
8 Ağu 2020 11:16

Red Bull'un takım patronu Christian Horner, yeni Concorde anlaşması görüşmelerinde Mercedes'in mutsuz olmasına rağmen 10 takımın önümüzdeki günlerde anlaşmayı imzalamasını beklediğini söyledi.

F1, 2021'den itibaren uygulanacak olan ticari anlaşmayı tamamlamak için çalışmaları sürdürüyor. Takımlardan bazıları yeni anlaşmayı imzalamaya hazır olduklarını söylese de Mercedes buna karşı çıkıyor.

F1, anlaşmanın imzalanması için 12 Ağustos tarihini son gün olarak belirledi ve bu tarihin uzatılmayacağını açıkladı.

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Horner, "Bu süreci sanırım en az 3 defa yaşadım. Bu sefer, diğerlerinden daha farklı bir deneyim oldu. Anlaşma anlaşmadır. Anlaşmanın içerikleri, takımlar ve organizatörler arasında gizli kalmalıdır."

"Daha büyük resme bakmalı ve bunu bir ortaklık olarak görmelisiniz. Birçok açıdan, Liberty'nin spora daha fazla gelir kazandırmasına, ilgiyi arttırmasına ve daha fazla reklam yapmasına ihtiyacımız var. Sonucunda bundan tüm takımlar ve katılımcılar faydalanacak."

"Bu tür şeylere bütünsel yaklaşmalıyız. Asla her istediğinizi elde edemezsiniz. Bu görüşmelerin önümüzdeki günlerde tamamlanmasını bekliyorum." dedi.

 

Buna rağmen Horner, Red Bull'un anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu söylemekten kaçındı ve son halini görmeleri gerektiğini belirtti. Buna karşı 10 takımın anlaşmayı imzalayacağını düşündüğünü söyledi.

Horner, "Birkaç gün içerisinde bunun tamamlanacağını düşünüyorum. Bir noktada tüm takımların imzalayacağını söyleyebilirim." dedi.

Yeni Concorde Anlaşması'nda takımların gelirleri büyük ölçüde değişecek ve daha adil bir gelir dağılımı sunulacak.

Yönetim şeklinde de değişiklikler olacak ancak Ferrari'nin yine veto hakkına sahip olması, diğerlerine kıyasla daha fazla bonus alması bekleniyor. Mercedes'in bunlara karşı çıktığı düşünülüyor.

Mercedes de son senelerde F1'de başardıklarından dolayı daha fazla dikkate alınması gerektiğini savunuyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al
Editör Luke Smith

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