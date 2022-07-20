2023 F1 kuralları, dalgalanmayı nasıl engelleyecek?

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Kimi takım bu sorundan az, kimisi çok etkilenirken bu sorunu çok fazla yaşayan pilotlar güvenlik sorunu olduğundan şikayet ettiler ve bunun üzerine FIA devreye girdi.

Takımlar arasında bazı anlaşmazlıklara sebep olan teknik direktif ile bu konuda ilk adım atıldı. Bu kapsamda Belçika GP'den itibaren araçların dikey hareketlerini sınırlandıracak Aerodinamik Salınım Metriği (AOM) devreye girecek.

Ancak bu önlemin geçici olduğunu söylemekte fayda var. FIA, 2023'te dalgalanmayı azaltmak için kurallarda değişiklik yapacak.

Planlanan değişiklikler geçen haftaki F1 Teknik Danışma Komitesi toplantısında tartışıldı. Alınan kararların gelecek sene uygulamaya geçmesi için Dünya Motor Sporları Konseyi'nde onaylanması gerekiyor.

Toplantıda öne çıkan değişiklikler, araçtaki bazı tasarım çözümlerini kaldırmak ve bazılarını yerden yükseltmek oldu.

Bunlar içerisinde difüzörün boğazının henüz belirlenmemiş bir miktarda yükseltilmesi ve zemin kenarlarının da 25 mm yükseltilmesi yer alıyor. Ayrıca, takımların bu yeni boyut kısıtlamalarının üstesinden gelmek için zemin kenarlarını esnetmelerini engellemek için daha sıkı yanal zemin bozulma testleri uygulanacak.

FIA ayrıca, araçların aerodinamik salınımını ölçmeye yardımcı olacak daha hassas sensör kullanılmasını planlıyor.

Yeni düzenlemelerin yarattığı aerodinamik sorunları daha da azaltmak için takımlar, difüzör içinde dikey sarkıtlar kullanılmasını önerdiler.

2023 side view diffuser strake Photo by: Giorgio Piola

Basit ve yüksek oranda tarif edilmiş bir çözümün, bu bölgedeki hava akışını yönetmeye ve zıplama ve dalgalanmanın yol açtığı kötü etkilerin üstesinden gelmeye yardımcı olması bekleniyor. Bu gelişme, pilotlar tarafından kesinlikle memnuniyetle karşılanacaktır.

Birçok yönden önerilen bu değişiklikler, sporun araçların arka tarafının aerodinamik performansını azaltmak için tabanı, fren kanatçıklarını ve difüzör sarkıtlarını kırpmayı tercih ettiği 2021'deki değişikliklere benziyor.

Böyle bir hareket, takımları kendilerinden kurtarmak için yapıldı çünkü o değişiklikler olmasaydı, muhtemelen takımlar lastiklere çok fazla yük bindiren ve daha da büyük sorunlara neden olacak araçlar tasarlayacaklardı. 2021'deki değişikliklere benzer şekilde bu son değişiklikler, şasiye binen maksimum yükü azaltacak ve bununla birlikte, dalgalanma ve zıplama potansiyelini azaltmaya yardımcı olacak.

Bununla birlikte takımlar, yeni aerodinamik salınım metriğini aşmadan aracı mümkün olduğunca yere yakın ve sert çalıştırmanın yollarını aramaya devam edecekler çünkü bu şekilde aracın sürüş kalitesinden ödün verilirken diğer taraftan performans bulunacak.

Ferrari 2023 diffuser strake Photo by: Giorgio Piola

Önerilen düzenleme değişikliği zaman aralığı açısından da 2021 için yapılan değişikliklere benziyor. Bu değişiklik, takımlar üzerinde bu seneki aracı geliştirme ve gelecek seneki aracı hazırlama arasında denge kurma baskısı oluşturacak. Bu nedenle FIA, önerilen değişikliklerin Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından mümkün olan en kısa sürede onaylanacağını açıkça belirtti.

Aracın bu son derece hassas alanlarında değişiklik yapmak, takımların yalnızca gelecek yılın araçlarında yapmış olduğu bazı çalışmaları geri almakla kalmayacak, aynı zamanda bu sezonun son bölümüne yönelik güncellemelerin bir kısmının da gereksiz olmasına neden olacak çünkü değişiklikler nedeniyle takımların bulduğu performans kazanımları, yapılan değişiklikler göz önüne alındığında alakasız olabilir.

Ayrıca, gridin büyük bir kısmının sezonun başında dalgalanma sorununa yakalandığı göz önüne alındığında - simülasyon araçlarının bir sorun olacağını göstermediği için - bazı takımlar diğerleri karşısında üstün olmak için sezon sonuna doğru test parçalarını mevcut araçlara ekleyebilir.

Bunlar, tıpkı 2020 sezonunun sonunda yaptıkları gibi, yeni düzenlemelerin etkilerini erkenden anlamalarına yardımcı olabilir.