Verstappen: "Lastikler Fransa'da kritik öneme sahip olacak"

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Red Bull son yarışların aksine Avusturya'da lastik yönetiminde pek iyi değildi ve yarışta her iki Ferrari pilotu da Max Verstappen'den daha iyi lastik koruyordu.

Bu durum Avusturya'da kritik olabilir çünkü yarış sıcak şartlarda yapılacak.

Hafta sonu öncesinde konuşan Verstappen, şöyle dedi: "Pistin sonuna doğru çok sayıda teknik ve yüksek hızlı viraj olduğu için, özellikle sıcak bir hafta sonu olacağı düşünüldüğünde lastiklere bakmak son derece önemli olacak."

"Geçen yıl burada takım olarak iyi sonuçlar almıştık. Umarım tekrarlayabiliriz."

"Avusturya'da sergilediğimiz performansımızı geliştirebileceğimiz ve edindiğimiz dersleri uygulayabileceğimize bir başka hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez de takım arkadaşı gibi lastik yönetimine dikkat çekti ve aynı zamanda Fransa GP'yi şampiyonluk savaşına dönüş için bir fırsat olarak gördüğünü belirtti.

"Avusturya'daki zorlu hafta sonunun ardından yeniden yarışmak ve işleri toparlama fırsatına sahip olmak güzel."

"Son üç yarışta iki kez yarış dışı kaldık ve bu da şampiyonluk savaşında bize pahalıya patladı. Umarım bu hafta sonu daha iyisini yapabiliriz."

"Hâlâ şampiyonluk yarışındayım, bu açıdan daha fazla puan kaybetmemek önemli olacak."

"Artık Fransa'ya dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu, zor bir pist. Virajlarda çok farklı çizgiler var ve doğru olanı seçmek kolay değildi. Bir diğer faktör de sıcaklık olacak."

"Bizim için zor bir yarış olacağı ortada. Sıcaklık nedeniyle lastiklerin ne seviyede aşınacağını göreceğiz."